Tutto pronto per il penultimo appuntamento della stagione di “Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, mercoledì 8 aprile 2026 su Rai2.

Stasera Tutto è Possibile 2026, ospiti di mercoledì 8 aprile su Rai 2

Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show campione d’ascolti presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, anche quest’anno ha registrato ascolti record portando la seconda rete di mamma Rai a vincere più volte la sfida degli ascolti tv del prime time. Nel penultimo appuntamento del 2026, #STEP torna con una puntata a tema “Food” dedicata al cibo. Come sempre in studio volti noti del mondo della televisione e dello spettacolo sono pronti a divertirsi e a mettersi alla prova in sfide e gare.

Ecco tutti gli ospiti e i protagonisti della puntata “Step Food” dell’8 aprile: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Federico Basso, Carlo Amleto, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Paola Di Benedetto. Da segnalare anche la presenza di Vincenzo De Lucia, che questa sera è pronto a far divertire con l’imitazione di Maria De Filippi.

Stasera Tutto è Possibile 2026, i giochi

Al centro della puntata di stasera di “Stasera tutto è possibile” di Stefano De Martino ci sono ancora una volta i giochi. Lo show – in onda come da tradizione dall’Auditorium Rai di Napoli – non ha regole, né vincitori o vinti. La parole d’ordine, infatti, è divertirsi tra leggerezza e risate nelle varie prove e giochi.

Tra gli altri giochi di questa puntata, ci saranno: “Speed Quiz”, “Fotomimo”, “Decollo immediato” e “Segui il labiale”. Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma. Immancabile poi il gioco iconico della “Stanza inclinata” diventanto oramai un must del programma che, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, mette alla prova improvvisazione ed equilibrio.

L’appuntamento con la nuova puntata di Stasera tutto è possibile 2026 è come sempre in prima serata su Rai2.