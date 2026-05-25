Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 al 31 maggio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 25 al 31 maggio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana molto agitata sul fronte domestico e familiare: alcune questioni pratiche o economiche rischiano di intrecciarsi ai sentimenti creando nervosismo e malumori. Marte e Venere chiedono calma nelle discussioni, mentre il Sole invita a ritrovare leggerezza e piacere nelle piccole cose. Nel weekend sarà molto importante concedersi relax e compagnia positiva.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

La Luna nel segno accende passione, fascino e desiderio di mettersi in gioco. Per chi è single potrebbe trovare il coraggio di esporsi, mentre le coppie vivranno giornate molto intense. Mercurio sostiene trattative, acquisti e progetti concreti. Energia in forte crescita anche per chi deve partire o organizzare viaggi.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Le stelle movimentano le giornate con novità, telefonate e occasioni da cogliere al volo. Mercurio torna favorevole e vi rende irresistibili nel dialogo e nelle conquiste. La Luna nel segno porta tanto entusiasmo e voglia di leggerezza, perfetta per incontri speciali o avventure improvvise.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Sole nel segno vi restituisce energia e una nuova sicurezza personale. È il momento giusto per rimettere ordine nei rapporti familiari e capire quali priorità seguire davvero. Urano porta cambiamenti inattesi ma stimolanti, soprattutto sul piano pratico ed economico.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il cielo favorisce le belle amicizie, inviti e momenti piacevoli da condividere, anche se sul lavoro non manca qualche tensione di troppo con il capo o i colleghi. Marte vi rende più impulsivi del solito: attenzione a non reagire in modo troppo eccessivo alle provocazioni degli altri. Circondatevi di persone autentiche e lasciate andare rapporti poco chiari.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Luna illumina il settore dei sentimenti e rende il fine settimana particolarmente interessante per chi cerca emozioni nuove. Qualche pensiero di troppo legato al lavoro o alle responsabilità potrebbe creare nervosismo, ma la vostra concretezza vi aiuterà a rimettere tutto in ordine.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Avete voglia di cambiare aria e guardare oltre i soliti confini professionali. Saturno vi aiuta a prendere decisioni più nette, lasciando indietro situazioni ormai superate. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni più intense e sincere. Puntate su relazioni che sappiano farvi sentire valorizzati.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La Luna rende più profonde le emozioni e favorisce il dialogo nei rapporti importanti, ma Marte invita a controllare gelosie e provocazioni. In questi giorni sarà utile evitare spese impulsive o mosse azzardate negli affari. Sole e Mercurio spingono comunque verso esperienze nuove e stimolanti.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le opposizioni planetarie vi mettono alla prova, soprattutto nelle questioni pratiche e lavorative, ma avete l’esperienza giusta per evitare passi falsi in questo momento della vostra carriera. Fate attenzione alle promesse troppo facili e alle distrazioni online. In compenso l’amore diventa un punto fermo capace di restituire serenità e fiducia.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il periodo porta cambiamenti importanti legati al vostro lavoro, allo studio e ai nuovi progetti. Sarete chiamati a sperimentare strumenti e idee innovative che potrebbero aprire strade interessanti. Anche se preferite le certezze, è il momento di osare di più. In amore cresce la passione, ma serve anche maggiore dolcezza.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Le questioni economiche o familiari possono creare tensioni e discussioni, soprattutto se qualcuno invade i vostri spazi o mette in dubbio la vostra autonomia. Marte rende il clima più acceso del previsto. Cercate di non irrigidirvi e dedicate più tempo alle persone che vi fanno stare bene.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Fascino e sensibilità sono amplificati da un cielo molto romantico, ideale per vivere emozioni intense. Tuttavia l’umore resta altalenante e nel weekend piccoli equivoci potrebbero degenerare facilmente. Sarà importante usare diplomazia e ascoltare di più chi vi sta accanto.