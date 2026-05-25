L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, è uno dei programmi più seguiti nella fascia pre-serale di Rai Uno. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che ci sarà anche un’edizione speciale estiva, che ci terrà compagnia in prime time sempre sul primo canale Rai.

L’Eredità Special Edition: concorrenti pronti a sfidarsi nella prima serata di Rai 1

Con la consueta pausa estiva di Affari Tuoi, la fascia oraria più prestigiosa della serata subirà importanti cambiamenti. A occupare lo slot orario lasciato libero da Stefano De Martino sarà la versione estiva de L’Eredità.

Il quiz show condotto da Marco Liorni non andrà in vacanza, ma traslocherà – dal 20 luglio – nella fascia che segue l’edizione serale del telegiornale di Rai Uno.

La dinamica di gioco seguirà il format ormai collaudato: ogni sera sette concorrenti si sfideranno in un percorso che porterà uno di loro al momento più atteso del programma, quello della Ghigliottina. Se da un lato il gioco che chiude ogni puntata resterà invariato, dall’altro il tragitto che i concorrenti dovranno compiere per arrivarci potrebbe subire qualche cambiamento.

Pur senza rivelare i dettagli infatti, dalla Rai hanno fatto sapere che il gioco a quiz adotterà meccanismi leggermente diversi. D’altronde andare in onda in un orario diverso richiede un abito nuovo, e non è da escludere che da Viale Mazzini abbiano pensato a dinamiche più rapide. Non ci resta che attendere il 20 luglio alle 20:30 per scoprire le novità de L’Eredità estate 2026.

Come partecipare al game show di Rai Uno

Coloro che pensano di avere tutte le carte in regola per partecipare al game show di Rai Uno e vogliono mettersi alla prova, possono iscriversi alla versione estiva de L’Eredità.

La procedura per partecipare come concorrenti alla versione estiva è la stessa già prevista per la stagione in corso. Chi vuole candidarsi potrà farlo inviando la candidatura a [email protected] o – in alternativa – teefonare al numero 02/2828000.