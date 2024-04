Stefano De Martino torna in prima serata su Rai2 con la seconda puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 8 aprile 2024.

Stasera tutto è possibile, ospiti di lunedì 8 aprile 2024

Lunedì 8 aprile 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show più pazzo e divertente della tv condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Dopo gli ottimi risultati della prima puntata, il conduttore e ballerino torna ad intrattenere il pubblico di Rai2 con la seconda puntata del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Il tema del secondo appuntamento è “M’ama non m’ama” e vedrà un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo mettersi in gioco affrontando una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi. Gli ospiti della seconda puntata di stasera di lunedì 9 aprile 2024 sono: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia. E ancora: Max Giusti, Bianca Guaccero, Maria Sole Pollio e Mara Maionchi.

Stasera tutto è possibile 2024, i giochi

Durante la puntata di Stasera tutto è possibile non mancheranno le imitazioni di Vincenzo De Lucia che vestirà i panni di Mara Maionchi, ma anche di Maria De Filippi.

Come sempre al centro del programma i giochi che vedranno gli ospiti mettersi alla prova, suddivisi in squadre, tra uno Step Burger e C’era una giravolta. Non solo, tra i giochi di questa edizione ci sono: Fotomimo, La coppia che scoppia e Serenata Step. Naturalmente il gioco simbolo del programma resta la Stanza inclinata, icona del programma.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è il lunedì in prima serata su Rai2.