Stasera tutto è possibile torna in prima serata su Rai2 con tantissime novità. A cominciare dal conduttore Stefano De Martino e ad alcuni nuovi giochi con cui i protagonisti vip dovranno confrontarsi durante le puntate. Ecco la data di inizio e le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile, quando inizia su Rai2

Al via da lunedì 16 settembre 2019 alle ore 21.20 la nuovissima edizione di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di Rai2 condotto quest’anno da Stefano De Martino.

Spetterà all’ex ballerino di Amici sostituire Amadeus alla guida del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, che durante questi anni ha fatto divertire il pubblico italiano.

Il programma sarà trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli dove, ogni settimana, si alterneranno vecchi e nuovi amici “vip” pronti a mettersi in gioco con prove simpatiche. Per la puntata del debutto ci sarà un parterre di ospiti di primissimo livello: a cominciare da Simona Ventura, che dopo l’esperienza di The Voice of Italy è tornata a condurre un programma di sport dal titolo “La Domenica Ventura”.

E ancora ospiti della prima puntata: The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero.

Stasera tutto è possibile, i giochi: da La stanza inclinata a…

Al centro del comedy show di Rai2 come sempre ci saranno i giochi diventati nel corso di questi anni dei veri e propri classici. A cominciare da Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz.

Il gioco più atteso è senza alcun dubbio La Stanza Inclinata diventato un cult del feel good show di Rai. Come funziona? I concorrenti vip dovranno entrare nella stanza inclinata e confrontarsi con un pavimento inclinato di 22,5 gradi. Non mancheranno poi una serie di giochi nuovi che richiederanno grande capacità di improvvisazione e voglia di mettersi in gioco.

“Stasera tutto è possibile” è la versione italiana di “Anything goes”, un format dal successo internazionale che ha come unico grande scopo quello di divertirsi. Nessuna gara, infatti, i concorrenti dovranno solo vivere una serata all’insegna del divertimento e delle risate.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile 2019 è da lunedì 16 settembre su Rai2.