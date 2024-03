Alessandro Cattelan torna in seconda serata su Rai2 con il doppio appuntamento di “Stasera c’è Cattelan su Rai2“. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate del talk show e varietà trasmesso martedì 19 e mercoledì 20 marzo 2024.

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti di stasera: martedì 19 marzo su Rai2

Martedì 19 marzo 2024 dalle ore 23.35 torna “Stasera c’è Cattelan su Rai2“, il late show condotto da Alessandro Cattelan nella seconda serata su Rai2. Due nuove esilaranti puntate con il conduttore pronto ad intrattenere e a far compagnia ai telespettatori con interviste sorprendenti a personaggi ed ospiti del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo. Un racconto del tutto inedito, visto che gli ospiti sono pronti non solo a raccontarsi, ma anche a mettersi in gioco. I vari personaggi, infatti, durante ogni puntata si mettono alla prova tra monologhi, musica, giochi e sfide divertenti.

Ma passiamo agli ospiti di stasera martedì 19 marzo 2024. In studio ci sono: i tre tenori de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, dopo aver partecipato per la terza volta al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Capolavoro”, hanno da poco pubblicato il nuovo disco di inediti dal titolo “Astra” che li porterà in giro per il mondo. Spazio poi all’intervista all’attore Pierpaolo Spollon, Francesco Costa e il cantante Cosmo.

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti mercoledì 20 marzo su Rai2

L’ appuntamento con “Stasera c’è Cattelan su Rai2” è come sempre doppio. Alessandro Cattelan torna anche mercoledì 20 marzo 2024 dalle ore 23.10 sempre in seconda serata su Rai2. Nella seconda puntata ospiti in studio: Luca Bizzarri. L’attore e comico è attualmente impegnato in giro per l’Italia con lo spettacolo teatrale “Non hanno un amico”. E ancora: la giornalista sportiva Diletta Leotta, mentre il closing comico è affidato a Francesco De Carlo.

Spazio poi come sempre alle interviste, sketch e momenti speciali, accompagnati come sempre dalla musica degli Street Clerks. L’appuntamento con Stasera c’è Cattelan su Rai2 è in seconda serata il martedì e mercoledì su Rai2.