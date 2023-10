Tutto pronto per il doppio appuntamento di Stasera c’è Cattelan su Raidue. Alessandro Cattelan è pronto ad incontrare ed intervistare tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Ecco tutti gli ospiti delle puntate di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023 del talk show!

Stasera c’è Cattelan su Raidue: ospiti di martedì 10 ottobre 2023

Martedì 10 ottobre 2023 dalle ore 23.20 va in onda la prima puntata della settimana di “Stasera c’è Cattelan su Raidue“, il talk show trasmesso in seconda serata su Rai2. Tra gli ospiti della puntata l’attore Kim Rossi Stuart protagonista di “Everybody Loves Diamonds”. Non solo, tra gli ospiti di Alessandro Cattelan anche Coez e Frah Quintale, amici da sempre che hanno unito le loro voci nel disco di successo “Lovebars”.

E ancora in studio Andrea Delogu. La rossa attrice e conduttrice a novembre e dicembre sarà protagonista nei teatri italiani con il suo spettacolo “40 e sto”. Infine Daniele Lavia e Alessandro Micheletto, i due campioni di pallavolo che hanno vinto con la Nazionale Italiana un oro e un argento agli Europei 2012 e 2023, un oro ai Mondiali del 2022 e sono campioni di Italia con il loro club Trentino Volley.

Stasera c’è Cattelan su Raidue: ospiti di mercoledì 11 ottobre 2023

Stasera c’è Cattelan di Alessandro Cattelan torna su Raidue anche mercoledì 11 ottobre 2023 con la seconda puntata della settimana. Appuntamento sempre in seconda serata, dalle ore 23.15, con una nuova imperdibile puntata. Come sempre tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo e della musica pronti a rispondere alle divertenti domande del padrone di casa.

Tra gli ospiti annunciati della puntata di mercoledì 11 ottobre 2023 ci sono: Claudio Bisio. Il comico e conduttore ha debuttato alla regia del suo primo film “L’Ultima volta che siamo stati bambini” in uscita dal 12 ottobre. E ancora in studio Stash, il frontman dei “The Kolors”, reduce da un’estate 2023 straordinaria. La loro “Italodisco” è un successo senza precedenti.

Non solo la musica nella vita del cantante di Amici di Maria De Filippi, che ha deciso di prestare la sua voce ad uno dei personaggi del nuovo film “Troll 3”. E ancora: tra gli ospiti anche Luca Ravenna, stand-up comedian dei record, attualmente in tour nei teatri di tutta Italia con il nuovo show “Red Sox”. Infine in studio anche Serena Bortone, la conduttrice di “Che sarà”, il nuovo programma di approfondimento del weekend di Rai3.