La serie Star Wars Ahsoka sta per arrivare su Disney Plus? Quando? Per quale data è fissato il debutto? Ecco tutte le news che abbiamo raccolto sull’attesissima nuova serie live-action targata Lucasfilm che la piattaforma ha in serbo per tutti i suoi abbonati.

Star Wars Ahsoka la serie tv in arrivo su Disney Plus: quando in onda, cast e trama

Il prossimo 23 agosto su Disney Plus debutterà Star Wars Ahsoka. Cosa sappiamo di questa nuova serie? In primis che è stata scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a: Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. A dirigere i vari episodi ci hanno pensato: lo stesso Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa.

In seconda battuta che nel cast vi sono:

Rosario Dawson nei panni del protagonista

Natasha Liu Bordizzo che interpreta Sabine Wren

Mary Elizabeth Winstead che interpreta Hera Syndulla

Ray Stevenson nei panni di Baylan Skoll

Ivanna Sakhno veste i panni di Shin Hati

Diana Lee Inosanto pronta a interpretare Morgan Elsbeth

David Tennant che interpreta Huyang

Lars Mikkelsen neo panni del Grand’ammiraglio Thrawn

Eman Esfandi pronta ad interpretare Ezra Bridger

Di che cosa parla la serie? Ambientata dopo la caduta dell’Impero, è incentrata sulle vicende dell’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano pronto ad indagare su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile durante il periodo del nuovo Impero. Di sicuro tutti i telespettatori rimarranno a bocca aperta davanti allo schermo e seguiranno con il fiato sospeso scena dopo scena, fino alla conclusione. Sfortunatamente non sono stati condivisi ulteriori dettagli nella sinossi ufficiale e nemmeno nel teaser. Toccherà avere pazienza ancora un po’.

Il video di presentazione di Ahsoja su Disney Plus

Prima ancora del trailer ufficiale Disney ha rilasciato un video ad hoc per lanciare l’arrivo della serie sulla piattaforma. Ecco di cosa si tratta e cosa possiamo scoprire sulla nuova ed attesissima serie: