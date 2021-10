Tutto pronto per il gran finale di Star in the Star di Ilary Blasi, lo show trasmesso in prime time su Canale 5. Ad impreziosire l’ultima puntata anche la partecipazione di tanti ospiti pronti a duettare e condividere il palcoscenico con le quattro leggende rimaste in gara. Chi sarà il vincitore della prima edizione?

Star in the Star finale: ospiti e anticipazioni di giovedì 14 ottobre 2021

Ci siamo: giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 21.25 appuntamento con l’ultima puntata di “Star in the Star”, lo show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Cala il sipario sul celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, complici anche degli ascolti non proprio entusiasmanti che hanno costretto Mediaset a ridurne le puntate.

Durante la finale scopriremo chi si nasconde sotto le quattro leggende rimaste in gara. Una sfida quasi tutta al femminile visto che in gara ci sono: Lady Gaga, Loredana Bertè, Mina e unica eccezione Michael Jackson. Quattro leggende interprete magistralmente, va detto, da quatto interpreti della musica italiana ed internazionale.

I quattro concorrenti rimasti in gara durante la finale si sfideranno in diverse manche: a cominciare da un medley di tutti i brani presentati sul palco di Star in the Star fino a dei duetti inediti. Proprio così, Lady Gaga, Loredana Bertè, Mina e Michael Jackson potranno condividere il palco con quattro ospiti della musica italiana: Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli.

Come sempre a giudicare le performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, la giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Spetta proprio alla giuria, con la complicità del pubblico in studio, votare le performance e decretare chi merita di accedere alla manche successiva e chi, invece, dovrà svelare la propria identità.

Il gran finale vedrà le due leggende-star rimaste in gara sfidarsi in una ultima performance dal vivo votata dal pubblico in studio che decreterà il vincitore di Star in the Star.

Star in the Star, Lady Gaga chi è?

Chi è il vincitore della prima edizione di “Star in the Star”? Dopo l’eliminazione di Pino Daniele ossia Sal Da Vinci e Claudio Baglioni ossia Luca Laurenti, a Star in the Star sono rimasti in gara quattro leggende: Lady Gaga, Loredana Bertè, Mina e Michael Jackson. Tutti e quattro i concorrenti nascosti sotto le sembianze delle loro leggende hanno dimostrato, puntata dopo puntata, un grandissimo talento.

A cominciare da Michael Jackson che è cresciuto tantissimo, esibizione dopo esibizione, mostrando sul palco un talento fuori dal comune. Per chi si domandasse chi si nasconde sotto la maschera, oramai non ci sono più dubbi che ad interpretare la leggenda sia la straordinaria Alexia.

Loredana Bertè, invece, è stata una conferma sin dall’inizio del suo percorso portando sul palco un’anima rock che ha conquistato critica e pubblico. Sotto la maschera, salvo sorprese, si potrebbe nascondere Syria alla sua prima partecipazione ad un talent show televisivo. Poi c’è Mina.

Alzi la mano chi si sarebbe infilato nei panni della Tigre di Cremona? Pochissimi, eppure dietro la maschera di Mina c’è un’artista dal grande talento che ha saputo, con garbo ed educazione, regalare delle performance canore davvero molto affini alla regina della musica italiana. Spoiler: durante l’ultima puntata un riferimento non è passato inosservato durante la performance di Mina che fa pensare che sotto la maschera si possa nascondere Lola Ponce.

Infine capitolo Lady Gaga, chi si nasconde sotto la maschera della leggendaria nuova regina del pop? E’ l’unico concorrente su cui, al momento, non è stato associato alcun nome anche se la maggioranza della giuria sotto le sembianze di Miss Germanotta potrebbe celarsi Deborah Iurato. Sarà davvero così?

Per scoprirlo non ci resta che seguire la finale di Star in the Star in onda in prima serata su Canale 5!