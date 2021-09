Star in the Star, cambia lo show di Ilary Blasi: quali sono le novità in arrivo?

Dopo le polemiche dei giorni scorsi in merito agli ascolti ottenuti dalla prima puntata del nuovo show in onda il giovedì sera in prima serata su Canale 5 dal titolo Star in the Star, condotto da Ilary Blasi, ecco che arrivano alcune novità in merito ai cambiamenti apportati al format. Andiamo a scoprire quali sono tutte le novità in arrivo per Star in the Star già dalla prossima puntata di giovedì 23 settembre 2021.

Star in the Star, cambia: ecco tutte le novità in arrivo

Ad anticipare i cambiamenti attraverso il proprio profilo Instagram è stata la cantante Marcella Bella, membro della giuria di Star in the Star, insieme a Claudio Amendola e Andrea Pucci. La cantante ha scritto sui social: “Buongiorno amici Star in the Star giovedì 24 Canale 5 grandi sorprese, emozioni nuove. Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo, alcuni davvero straordinari!…A presto”.

A quanto pare, come annunciato da Marcella Bella con un post su Instagram, dalla prossima puntata, in onda come detto giovedì 23 settembre 2021 alle ore 21.20 circa su Canale 5, i concorrenti si esibiranno completamente dal vivo, e non solo per metà esibizione come avvenuto durante la prima puntata.

Una delle critiche mosse al programma di Ilary Blasi, è stata proprio verso le esibizioni canore, sui social qualcuno ha sottolineato infatti che le esibizioni eseguite in playback hanno tolto naturalezza al programma. Durante la prima puntata, infatti, il 50% dell’esibizione di ogni singolo concorrente è stata eseguita in playback, il restante invece era dal vivo.

Un nuovo ingresso e due eliminazioni a Star in the star

Tra le altre novità ci sarà un nuovo ingresso tra i concorrenti in gara. Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di “Star in the star”: Paul McCartney.

L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

Altra novità della seconda puntata, questa settimana le leggende che dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità saranno due. Le novità dello show non saranno solo queste. Altri cambiamenti verranno svelati durante la diretta della seconda puntata, in onda giovedì 23 settembre in prima serata su Canale 5.

Il motivo delle modifiche allo show

Le modifiche al format arrivano dopo che l’esordio della prima puntata di Star in the Star, ha registrato uno share dell’11% e 1.947.000 telespettatori. Numeri troppo bassi per uno show in prima serata, e per non correre immediatamente ai ripari.