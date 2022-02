Stand Up! Comici in Prova è il nuovo programma dedicato alla comicità, pronto a sbarcare in tv. Ne aveva parlato ai nostri microfoni il comico Scintilla solo qualche giorno fa durante una nostra intervista, oggi possiamo darvi qualche dettaglio in più sul nuovo programma che prende spunto dal format britannico Stand Up & Deliver. La versione italiana è prodotta da YAM112003 per Discovery Italia e distribuita da All3Media International LTD. Ecco di seguito tutte le novità, con anticipazioni, comici, concorrenti e quando in tv.

Stand Up! Comici in Prova: quando in tv

La prima edizione di Stand Up! Comici in Prova andrà in onda nel mese di marzo 2022. Il programma sarà disponibile in anteprima sulla piattaforma discovery+ a partire dal 6 marzo 2022, mentre dal 13 marzo 2022, sarà visibile in chiaro sul Nove, in prima serata alle ore 21:25.

Il format del programma

Cinque comici insegneranno l’arte della comicità a cinque volti noti che nella vita fanno tutt’altro. I cinque allievi vip, provenienti dal mondo dello sport, della televisione, del giornalismo o del web e che hanno una storia da raccontare, non hanno mai calcato un palco prima d’ora. I cinque comici dovranno insegnare ai cinque vip, in due settimane, i trucchi del mestiere e le tecniche teatrali.

Durante la messa in onda delle puntate, gli allievi vip dovranno affrontare una serie di prove: un’esibizione in una bocciofila davanti a un pubblico di over 70, un sondaggio sotto mentite spoglie per capire cosa la gente davvero pensi di loro o una sessione di brainstorming per la scrittura di un pezzo insieme ad un gruppo di bambini. Al termine delle due settimane, i vip dovranno esibirsi nel corso di una vera serata di stand up comedy.

I comici insegnanti di Stand Up! Comici in Prova

I comici che avranno il compito di insegnare le tecniche del mestiere e quindi l’arte della comicità sono Scintilla, Francesco De Carlo, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa. Conosciamoli meglio.

Scintilla alias Gianluca Fubelli, ha conquistato il successo con I Turbolenti, gruppo comico che ha preso parte a Colorado. Ha recitato in diversi film come Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, e in fiction come Don Luca c’è e Fratelli Benvenuti.

Francesco De Carlo, romano, uno dei più conosciuti esponenti della stand up comedy italiana, apprezzato anche all’estero, tra i primi ad avere uno spettacolo tutto suo su Netflix. Ha partecipato a: Data Comedy Show (Rai 2), Tutta Colpa della Brexit (Rai 3), The Roast of Italy(Comedy Central), Stand Up Comedy (Comedy Central), Aggratis! (Rai 2), Nemico Pubblico (Rai 3).

Giuseppe Giacobazzi, alias Andrea Sasdelli, romagnolo, noto grazie a Zelig. Ha recitato in film come: Baciato dalla fortuna, Vacanze di natale a Cortina, Nel 2020, ha recitato in Summertime, serie distribuita su Netflix. Sarà presente anche nel cast de L’Ispettore Coliandro.

Antonio Ornano, spezzino, ha raggiunto il successo con Zelig. Ha preso parte a: Colorado (Italia 1), Il boss dei comici (La7), Quelli che il calcio (Rai 2), Scorie (Rai 2), XLove (Italia 1), Central Station (Comedy Central), Deal With It – Stai al gioco (Nove) e Mai dire Talk (Italia 1). Ha recitato nella serie tv Blanca e in Masantonio – Sezione Scomparsi in onda su Canale 5.

Debora Villa, attrice e comica conosciuta per il ruolo di Patty in Camera Cafè. Ha recitato in serie come Così fan tutte, Benvenuti a tavola – Nord vs Sud, I Cesaroni, Alex & Co. e Matrimoni e altre follie. Ha inoltre lavorato a Zelig e Colorado.