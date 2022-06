Squid Game dalla fantasia alla realtà. Proprio così, Netflix ha annunciato “Squid Game – The Challange”, il primo reality show ispirato alla serie cult. Di cosa si tratta, come funziona e come si può partecipare: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Squid Game – The Challenge: il nuovo reality show firmato Neflix

La serie macabra “Squid Game” di Netflix dopo aver conquistato il mondo diventa un reality show. La piattaforma online più famosa al mondo, infatti, dopo aver rinnovato la serie cult con un seconda attesissima stagione, ha ufficializzato la partenza di un reality show aperto a tutti dal nome “Squid Game The Challenge“.

Si tratta di un format televisivo liberamente ispirato alla serie di maggior successo del colosso streaming online. Attenzione: a dispetto della serie tv, in cui i personaggi perdono la vita, Netflix ha chiarito che nel reality show i concorrenti eliminati dal gioco rimarranno illesi. Un particolare da non sottovalutare per tutti i fan della serie che potrebbero passare da spettatori a protagonisti, visto che Netflix ha in mente un progetto grandioso. Per realizzarlo la piattaforma di streaming online ha deciso di collaborare con la società di produzione All3Media, che ha prodotto “The Circle”, The Cube, GoggleBox e Boss in Incognito.

Ti va di fare un gioco con noi? 🦑 Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su https://t.co/lY68qQmVik pic.twitter.com/pqkCTPSDLS — Netflix Italia (@NetflixIT) June 14, 2022

Al momento non è ancora stato ufficializzato il regolamento della prima edizione di “Squid Game The Challenge”, ma il colosso online ha sottolineato: “sarà una grande competizione ed esperimento sociale“. Quello che possiamo dirvi con certezza riguarda il numero di partecipanti fissato a 456 giocatori pronti ad indossare la mitica tuta verde nei famosissimi giochi di “Un, due, tre, stella”, “il gioco del caramello”, “tiro alla fune”, “gioco delle biglie”, “ponte di vetro” e “gioco del calamaro”.

Il montepremi in palio è da record: ben 4,56 milioni di dollari, ossia 10 mila dollari per ogni partecipante proprio come accade nel gioco mortale della serie tv.

Squid Game: come partecipare al reality show di Netflix

Stai pensando di metterti gioco nel reality “Squid Game” di Netflix? Bene, la piattaforma online di streaming ha deciso di lanciare un sito ufficiale dove è possibile candidarsi per i casting. Si tratta di un progetto davvero importante visto che sono stati aperti tre casting: uno per i candidati americani, uno per i candidati inglesi e uno per i candidati dal mondo.

I requisiti richiesti per partecipare a Squid Game sono: la conoscenza della lingue inglese, una età minima di 21 anni, il possesso di un passaporto e la disponibilità alle riprese che dureranno circa 4 settimane.

L’inizio della “sfida” è previsto per i primi mesi del 2023, ma tutto è ancora da decidere. Per candidarsi è richiesto anche l’invio di un video di presentazione della durata di circa 1 minuto in cui spiegare perchè si vuole partecipare e come saranno destinati i soldi del montepremi e infine anche due fototessere.