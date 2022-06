Squid Game 2, ufficiale la nuova stagione su Netflix: quando esce

All’improvviso Netflix ha dato l’annuncio: Squid Game 2 si farà, la seconda stagione della fortunatissima serie tv coreana è in arrivo sulla piattaforma streaming.

Squid Game 2, l’annuncio di Netflix

“Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix”, è questo di fatto il comunicato ufficiale con cui il colosso dello streaming, Netflix, ha annunciato l’arrivo di Squid Game 2. Una notizia che ha colto tutti i fan di sorpresa perché sì, certamente si sapeva, ma nessuno si aspettava un annuncio ufficiale così presto. L’account Twitter internazionale della piattaforma ha anche pubblicato un video in cui si vede l’occhio della bambola gigante, che già abbiamo conosciuto nella prima stagione, intonare l’inquietante canzoncina del set di “1, 2, 3, stella!” per poi veder comparire un numero 2 all’interno della sua pupilla. Un ritorno in grande stile che sta già facendo salire l’hype a tutti gli amanti della serie tv.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Squid Game 2, quando esce e che cosa aspettarci

Oltre al video, è comparso anche un messaggio dell’autore, produttore e regista Hwang Dong-Hyuk, che ha dato maggiori informazioni sulla nuova stagione e ha ringraziato i telespettatori per il calore dimostrato finora. “Ci sono voluti dodici anni per dare alla luce la prima stagione, e dodici giorni perché diventasse la più popolare serie Netflix di sempre – esordisce Hwang, che poi ringrazia il pubblico – per aver guardato e apprezzato la nostra serie. E ora Gi-hun sta tornando, assieme a Front Man. È in arrivo la seconda stagione. Potrebbe riapparire l’uomo in giacca e cravatta con i ddakji. Inoltre ci sarà Cheol-su, il fidanzato di Young-hee. Continua a seguirci per un nuovo turno di gioco”.

Insomma diversi ritorni ma anche diverse novità per andare a concludere un finale che aveva lasciato molti fan interdetti ma del quale vogliamo parlare il meno possibile per evitare qualsivoglia spoiler ai pochi che non hanno ancora visto la prima stagione, peraltro ancora disponibile su Netflix con tanto di doppiaggio in italiano. Considerando che il regista a novembre aveva già annunciato di lavorare alla seconda stagione, immaginiamo che – 7 mesi dopo – il grosso della lavorazione sia terminato e che quindi la continuazione della serie sarà disponibile per la fine del 2022. Non si sa ancora nulla sull’eventuale traduzione del doppiaggio; la prima stagione è infatti stata pubblicata in lingua originale con sottotitoli in italiano, una scelta che ha fatto storcere il naso ad alcuni ma che ha invece fortemente convinto altri. Effettivamente Netflix Italia forse non credeva fin dall’inizio nel successo della serie e quindi non si è preoccupata di doppiarla nella nostra lingua, salvo poi recuperare dopo il boom mediatico. È probabile dunque che Squid Game 2 venga corredata già in partenza da voci nostrane, ma al momento è effettivamente presto parlarne. Ciò che è certo è che l’attesa è cominciata e siamo già impazienti.