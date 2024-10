Oggi, 1° ottobre, Netflix ha rilasciato il nuovo trailer della seconda stagione di Squid Game, serie televisiva di grande successo sulla piattaforma. In uscita il 26 dicembre, scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova stagione del thriller survival.

Squid Game 2 – il trailer della serie TV

Il trailer mostra un uomo che si prepara, pronto ad invitare il prossimo partecipante alle agghiaccianti sfide.

Non sappiamo ancora quali prove dovranno affrontare i personaggi in questa stagione, ma, dalle notizie trapelate finora, rivedremo Seong Gi-hun, con il numero 456, tornare a giocare. Sicuramente ci saranno risvolti tragici per alcuni dei partecipanti.

Squid Game 2: brevi cenni sulla trama

La seconda stagione di Squid Game si concentra ancora una volta sul protagonista Seong Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae), che, dopo aver vinto la prima edizione del gioco, decide di tornare per affrontare nuovi pericoli e svelare i segreti dietro il sinistro evento. La storia riprende tre anni dopo la sua vittoria: Gi-hun ha rinunciato a partire per gli Stati Uniti e decide di tornare per cercare di smantellare il sistema che gestisce il gioco mortale.

Questa volta, ci saranno nuovi partecipanti che si contenderanno il premio di 45,6 miliardi di won, e Gi-hun cercherà di navigare in questa nuova sfida con un obiettivo diverso e con una rinnovata risoluzione. Il Front Man (Lee Byung-hun) e il reclutatore misterioso (Gong Yoo) ritorneranno anche in questa stagione, aggiungendo nuove dinamiche e tensione alla trama.

Squid Game 2: il cast

Nel cast torneranno Lee Jung-jae nel ruolo di Seong Gi-hun, Lee Byung-Hun nei panni del Front Man, Wi Ha-Joon come Hwang Jun-Ho e Gong Yoo, che riprenderà il ruolo di Suit Man.

Tra le nuove aggiunte troviamo: Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Park Gyu-Young, Jo Yuri, Kang Ae-Shim, David Lee, Lee Jin-Uk, T.O.P, Roh Jae-Won e Won Ji-An.