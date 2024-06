Spose in Affari con Lodovica Comello ed Enzo Miccio: quando in tv

La ricerca di un abito da sposa che costi poco e aggiudicato all’asta è alla base del nuovo programma ‘Spose in Affari‘. A guidare 10 agguerrite future spose sono Lodovica Comello ed Enzo Miccio che daranno i loro preziosi consigli su un outfit perfetto a chi presto pronuncerà il fatidico sì. Vediamo insieme di cosa parla ‘Spose in Affari‘ e quando vederlo in tv.

Lodovica Comello ed Enzo Miccio raccontano ‘Spose in Affari’

Dare una seconda vita agli abiti da sposa è l’obiettivo di ‘Spose in Affari‘. Spesso abbiamo negli armadi o in cantina abiti da sogno che sono stati usati solo una volta nella vita ma che potrebbero rendere felice chi presto salirà all’altare. Inoltre liberarsi di questi abiti all’asta comporta un ritorno economico in chi vende e un ‘affare’ per le future spose che risparmiano sui più costosi abiti nunziali proposti in boutique.

Dal 19 giugno 2024, ogni mercoledì alle 21.20, arriva in prima TV assoluta “SPOSE IN AFFARI” su Real Time, Canale 31 del Digitale Terrestre. Il programma prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, intreccia il mondo degli abiti da sposa con l’avvincente atmosfera delle aste. 10 spose lotteranno tra loro per aggiudicarsi durante tre aste il loro abito da sogno.

Tra l’eleganza del “wedding” e le dinamiche delle aste, i padroni di casa saranno la conduttrice e attrice Lodovica Comello, al debutto sul canale, e l’indiscusso Re dei wedding planner Enzo Miccio.

Come funziona il programma

In ogni puntata verranno messi all’asta tre diversi abiti. Le venditrici sono donne di ogni età, ognuna con una storia da raccontare. A stabilire il valore degli abiti sarà Enzo Miccio, mentre Lodovica Comello condurrà le aste e guiderà le spose nel loro acquisto. Inoltre le spose dovranno aggiudicarsi anche un “abito al buio”: un vestito scovato da Enzo che subirà una trasformazione e diventerà un pezzo unico e irripetibile.

Al termine di ogni asta, la sposa che sarà riuscita ad aggiudicarsi la vendita indosserà il suo “nuovo” abito di fronte ad amici e parenti. La serie sarà disponibile anche on demand su discovery+.