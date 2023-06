La prima serata di Giovedì 8 e Venerdì 9 Giugno su Rai Due è all’insegna del giallo. Chi ama i thriller non perda Spirale di bugie (titolo originale With Intent-Lie whit me), una miniserie australiana che promette di tenere incollati allo schermo fino all’ultima inquadratura. Protagonista una famiglia borghese in cui tutto è diverso da come appare. ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Spirale di bugie: la trama

In Spirale di bugie tutto ruota attorno ad una coppia che, per tentare di salvare il proprio matrimonio in crisi da tempo, si trasferisce in Australia, a Melbourne per la precisione, città natale di lui, insieme ai figli. In una cornice da favola, una grande casa con giardino, si assiste così alle dinamiche imprevedibili di un torbido triangolo amoroso.

Tutto comincia quando Anna, moglie del brillante avvocato Jake, decide di tornare a lavorare ed assume la giovane babysitter Becky affinché accudisca i ragazzi quando lei non c’è. Purtroppo però, la ragazza non è affatto innocente come sembra. Inoltre ciascuno dei protagonisti, marito, moglie e babysitter, ha in mente un piano che prevede l’esclusione di uno dei tre… Insomma, tanta carne al fuoco e suspense fino alla fine.

Il cast e dove vederlo in streaming e in replica

Spirale di bugie è una fiction in due puntate firmata da Scott Major nel 2021. Il cast annovera nomi e volti poco noti al pubblico italiano, ma popolari oltreoceano. Fra questi citiamo gli interpreti principali, ovvero Charlie Brooks, Brett Tucker e Phoebe Roberts.

Spirale di bugie, oltre che su Rai Due a partire dalle 21.20 circa, è visibile anche in streaming su RaiPlay, da pc e cellulare (durata di ogni puntata 1 ora e 40 minuti circa). Se per qualsiasi ragione doveste perdere la messa in onda, poco male, poiché per guardarlo in replica basta accedere gratuitamente alla piattaforma di RaiPlay.