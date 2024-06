Grande successo ieri sera al Teatro Parioli Costanzo di Roma per il saggio di danza di fine anno della LM Scuola Accademica organizzato da Luana Manni, art director e fondatrice della prima e unica piattaforma internazionale di danza, Dance in Rome. Una grandissima partecipazione di pubblico che ha assistito ad un emozionante prestazione delle ragazze e delle bambine ballerine, vere protagoniste della serata, che hanno fatto scatenare tutti sulle note delle canzoni di Justin Timberlake e delle Spice Girls.

Premio a sorpresa a Pino D’Angiò che si emoziona

Al termine del dance showcase dedicato alla pace, le luci del teatro si sono spente ed è andata in scena una sorpresa indimenticabile. Tra gli spettatori presenti in sala era presente anche Pino D’Angiò, accompagnato dalla moglie e il figlio. Il cantante, all’ignaro di tutto, si è emozionato quando ha visto in scena un centinaio tra danzatori e comparse esibirsi sulle note del suo successo “Ma quale idea”.

Pino è stato travolto da un’ondata di affetto da parte del pubblico del teatro e, invitato sul palco, si è complimentato con i giovani talenti: “Sono stato ingannato da mio figlio. Mi ha portato qui con la scusa di dover vedere una sua amica che ballava. Sono rimasto colpito da questi ragazzi che sanno ballare davvero bene”. A Pino D’Angiò è stato consegnato sul palco un premio speciale, The Best Italian Disco Club Song per il brano “Ma quale idea”.

A volere fortemente la presenza di Pino sul palco è stata la direttrice artistica Luana Manni in virtù della sua ammirazione per l’artista: “Lo seguo da quando sono bambina e averlo sul palco è per me un onore”, ha concluso. Il saggio si è concluso con ringraziamenti commossi ai maestri, ballerini e al caloroso pubblico, rendendo l’evento un successo indimenticabile.