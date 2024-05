Dopo il successo di ‘Meraviglie‘ dedicato alle nuove scoperte di Pompei, Alberto Angela torna con un nuovo speciale questa volta di ‘Ulisse – Normandia, 80 anni dallo sbarco‘. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Ulisse, Alberto Angela intervista i protagonisti dello sbarco in Normandia

Alberto Angela è pronto a raccontare nuove storie con un altro speciale, questa volta di ‘Ulisse – Il piacere della scoperta‘. Si tratta di un programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura che vedrà al centro del racconto lo Sbarco in Normandia.

In occasione degli 80 anni dallo sbarco degli Alleati (avvenuto il 6 giugno del 1944), saranno ripercorse le tappe fondamentali di un evento che ha cambiato il destino del mondo. Direttamente dai siti in cui si è costruita la pace, Alberto Angela incontrerà alcuni protagonisti di quei giorni portandoci alla scoperta dei luoghi fondamentali per la fine della guerra. L’appuntamento con lo speciale ‘Ulisse – Normandia, 80 anni dallo sbarco’ è previsto per lunedì 3 giungo 2024, in prima serata alle ore 21.30, su Rai1.

Ma cosa vedremo? Grazie all’intelligenza artificiale, nello speciale ci saranno alcuni filmati originali dell’epoca ricolorati che saranno arricchiti da preziose testimonianze.

"Normandia, 80 anni dallo sbarco", uno speciale di #Ulisse in onda lunedì #3giugno alle 21.25 su @RaiUno. @albertoangela torna con una puntata interamente dedicata a quello che è stato uno dei momenti decisivi della Seconda Guerra Mondiale e della storia del Novecento.#DDay pic.twitter.com/xXaBGterfa — raicultura (@RaiCultura) May 30, 2024

I luoghi dello speciale e le testimonianze

Come spiegato da Alberto Angela a Tv, Sorrisi e Canzoni, oltre a raccontare la storia di quel giorno sentiremo le testimonianze di chi lo ha vissuto in prima persona:

“Siamo riusciti a intervistare un uomo di 100 anni, un paramedico, un sopravvissuto di quella prima tragica ondata“.

Nel suo viaggio, Alberto Angela parte dall’Inghilterra dove è stato pianificato il D-Day. Vedremo un incrociatore leggero della Royal Navy britannica che prese parte all’operazione fornendo appoggio alle navi da sbarco alleate. E ancora, verrà mostrato il quartier generale del comando alleato guidato dal generale Dwight Eisenhower dove. Qui, ancora oggi, è possibile vedere la mappa dell’invasione. In Normandia, Alberto Angela mostrerà i bunker per concludere il viaggio sulla spiaggia di Omaha Beach.