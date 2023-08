Sotto il sole di Riccione è la tipica commedia estiva, leggera e scanzonata, con marcate venature sentimentali, senza troppe pretese dal punto di vista artistico. Un’ora e quaranta minuti di assoluta spensieratezza, in pratica zero spunti di riflessione, ma di tanto in tanto ci sta, soprattutto in questo periodo dell’anno e ancora di più se si ha la fortuna di stare in vacanza.

Se l’idea vi alletta l’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 24 Agosto su Canale 5. Di seguito trovate trama, cast e curiosità sulla pellicola.

Sotto il sole di Riccione: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Sotto il sole di Riccione.

La bella spiaggia di Riccione fa da sfondo alle storie di un gruppo di ragazzi e ragazze. Fra questi ci sono anche Marco e Guenda. Da anni lui cerca di far breccia nel cuore di lei, che però è ancora fidanzata con un altro…

Il cast è composto interamente da interpreti italiani:

Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna

Saul Nanni: Marco

Andrea Roncato: Gualtiero

Lorenzo Zurzolo: Vincenzo

Ludovica Martino: Camilla

Isabella Ferrari: Irene

Luca Ward: Lucio

Davide Calgaro: Furio

Fotinì Peluso: Guenda

Matteo Oscar Giuggioli: Tommy

Claudia Tranchese: Emma

Giulia Schiavo: Mara

Maria Luisa De Crescenzo: Bea

Sergio Ruggeri: Giorgio

Rosanna Sapia: Violante

Tommaso Paradiso: nel ruolo di se stesso.

Le curiosità sul film

Sotto il sole di Riccione è un film commedia di YouNuts!, alias Antonio Usbergo & Niccolò Celaia, del 2020. Di seguito alcune curiosità: