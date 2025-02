A Sanremo 2025, occhi puntati su Sossio Aruta. L’ex calciatore e volto noto di diversi programmi (da Temptation Island a Uomini e Donne, passando per il Grande Fratello) è alla sua ‘prima volta’ nella città ligure. Ai nostri microfoni ha raccontato cosa prova a essere spettatore dal vivo della kermesse, del suo rapporto con l’ex Ursula Bennardo e della sua esperienza al Grande Fratello. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato.

Intervista a Sossio Aruta presente a Sanremo 2025

Sossio Aruta per te è la prima volta al Festival di Sanremo?

Sono molto emozionato perché devo dire la verità è la prima volta. Ho sempre visto, nei miei 54 anni, il Festival da casa e ieri passeggiando per la città, soprattutto arrivando al teatro e leggendo quella scritta Ariston, mi ha emozionato perché appunto sono sempre stato spettatore da casa. Devo dire che è stata una bellissima esperienza perché mi sono emozionato, ho visto tantissimi Festival sia da piccolo che da grande.

Qual è l’artista che aspetti di più?

Io sono un fan di Irama, quindi faccio il tifo per lui perché le sue canzoni mi piacciono tantissimo e mi trasmettono tantissime emozioni.

Tu provieni da Uomini e Donne, che esperienza è stata?

È stata un’esperienza bellissima soprattutto perché ho trovato l’amore e da questo amore è nata mia figlia Bianca, stupenda. Anche se adesso la mia relazione è finita da un anno però se dovessi rispondere a questa domanda, risponderei sempre allo stesso modo: è stata una bellissima esperienza perché ho trovato l’amore e ho vissuto degli anni stupendi.

Come sono ad oggi i rapporti con Ursula?

Domanda molto piccante, beh sinceramente è ancora presto. È un anno solo che ci siamo lasciati e devo essere sincero i rapporti non sono ancora idilliaci.

Anche per la questione di tua figlia?

Diciamo che quella è una conseguenza perché se ci fossimo lasciati, in una maniera più ‘educata’, forse anche il rapporto per la bambina sarebbe diverso. Però ci stiamo lavorando e piano piano credo che, con il tempo, si aggiusterà tutto.

Tu sei stato anche concorrente del Grande Fratello, stai seguendo quest’edizione?

Sì ho partecipato al Grande Fratello, sono arrivato terzo. È stata un’edizione un po’ particolare perché io sono entrato ed è scoppiato il covid. Quindi non è stata vissuta proprio come avrei voluto perché purtroppo, causa covid ,la situazione era un po’ particolare.

Sto seguendo l’edizione del Grande Fratello come ogni anno, ci sono tantissime dinamiche. Vuoi sapere per me chi deve vincere? Sinceramente credo che chi merita di vincere è uno tra Lorenzo e Shaila.

Ci torneresti come concorrente nella casa se te lo proponessero?

Sì, al cento per cento per un semplice motivo perché non ho vissuto al cento per cento la casa ma soprattutto gli ambienti perché causa covid purtroppo ci sono state tantissime restrizioni.

Quindi mi piacerebbe. Io sono stato nella casa del Grande Fratello e non conosco il Tugurio quindi se mi dovessero chiedere di partecipare e di rientrare accetterei sicuramente alla grande“.