Sossio Aruta e Ursula Bennardo positivi al Coronavirus. La coppia di Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5, in queste ore ha scoperto di aver contratto il virus dopo essersi sottoposti ad un tampone molecolare.

Sossio e Ursula di Uomini e Donne in quarantena

Tampone positivo al Covid-19 per Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne. Una delle coppie più seguite del programma condotto da Maria De Filippi, in queste ore ha cominciato ai fan di aver contratto il Coronavirus. I due si sono sottoposti ad un tampone molecolare prima di partecipare ad un evento e hanno scoperto di essere entrambi positivi al Coronavirus.

Subito dopo l’esito del tampone, la coppia si è chiusa in casa in isolamento per evitare contatto con i figli e altre persone. Per fortuna le condizioni di entrambi sono buone, visto che non hanno sintomi gravi e nemmeno la febbre. Proprio la ex dama di Uomini e Donne ha comunicato ai fan: “la fortuna più grande è che, negli ultimi giorni, non siamo stati a contatto con nessuno. Persino i miei figli per motivi diversi non erano in casa”.

Ursula e Sossio in isolamento senza la figlia: “non sono in casa”

Ursula e Sossio, da sempre molto presente sui social, dovrà passare un periodo di quarantena per negativizzarsi al virus. Per questo motivo Ursula rivolgendosi ai fan ha detto: “mi farete compagnia perchè non so quanto durerà. Spero, ovviamente, il meno possibile“.

Infine la ex concorrente di Temptation Island ha anche raccontato come ha scoperto di essere positiva al Covid: “se non ci fosse stata la partenza di Sossio non avremmo fatto il tampone e non avremmo saputo di avere il covid” – precisando poi le condizioni di salute sue e del compagno – “stiamo bene e non abbiamo febbre e non so l’abbiamo preso. Forse al supermercato perchè, giuro, non c’è altra fonte”.

Non ci resta che augurare ad entrambi una pronta guarigione da questo terribile virus!