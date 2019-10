Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. L’ex calciatore del Cervia e protagonista con Campioni – Il Sogno ha militato per quattro anni tra le fila del parterre maschile, fino a perdere poi la testa per Ursula Bennardo. La donna è riuscita a trascinare il Re Leone, come si fa soprannominare, fuori dallo studio di Maria De Filippi. Oggi Sossio e Ursula sono una coppia felicissima e sono in attesa di una splendida bambina. Abbiamo intervistato Sossio in esclusiva, ecco cosa ci ha raccontato.

Sossio Aruta in esclusiva: l’emozione per l’arrivo di Bianca

La redazione di SuperGuidaTv ha intervistato in esclusiva Sossio Aruta, ex protagonista di Uomini e Donne nonché concorrente di Temptation Island Vip e di Campioni – Il sogno. Il calciatore ci ha rivelato tutte le sue emozioni in vista dell’arrivo della piccola Bianca. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come ti stai preparando per l’arrivo di Bianca?

Mi sento molto strano perchè è la prima femminuccia dopo due maschietti. Questo mi destabilizza. Non so come sarà. È sicuramente un’emozione nuova. Sono felicissimo.

Come hanno accolto i tuoi figli e i figli di Ursula l’arrivo della piccola Bianca?

Fortunatamente è una femminuccia e l’hanno accolta bene. Se fosse stato maschio forse ci sarebbe stata un po’ di gelosia. Bianca, invece, diventerà la principessina dei fratelli.

Dopo la nascita di Bianca, tu e Ursula avete in progetto di provare ad avere un altro figlio o vi fermate?

No, non ci pensare proprio. Assolutamente no. Non vogliamo fare una squadra di calcio. Ci mancava la femminuccia ed è arrivata. Stop.

Sossio e Ursula: l’ex Uomini e Donne racconta la loro storia d’amore

Insieme alla redazione di SuperGuidaTv, Sossio ha ripercorso la storia d’amore con Ursula. Non è stata sicuramente una storia facile, ma gli ostacoli lungo il percorso hanno fatto crescere l’amore e rinforzare il loro rapporto. Ecco le sue dichiarazioni:

Come è riuscita Ursula a farti perdere la testa?

Ho capito che Ursula era una donna seria e voleva veramente trovare l’amore a differenza di molte altre. Quando ho visto questi valori molto importanti in lei, ho pensato potesse essere la persona giusta per fare un passo importante come quello di mettere su famiglia. Tra una settimana, infatti, nascerà la nostra bambina.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne avete deciso di testare il vostro amore a Temptation Island: com’è stata quell’esperienza? La rifaresti?

La rifarei ma in modo diverso. Quando abbiamo fatto quell’esperienza purtroppo non eravamo in buoni rapporti. Il mio comportamento è stato dettato dalla rabbia, perché mi ritenevo single. Se fossi entrato nel villaggio con un rapporto già consolidato, non mi sarei comportato così. Io mi sentivo single e le ho mancato di rispetto. Dopo quell’esperienza, però, ho capito quanto Ursula fosse importante per me, infatti poi siamo tornati a Uomini e Donne ed io ho fatto di tutto per riprendermela. È un’esperienza che sicuramente rifarei perché serve moltissimo. Ho incontrato delle persone stupende ed ho amici in più come Stefano Bettarini, Patrick Baldassari, Andrea Zenga, Giordano e Fabio.

Cosa ha significato per te cambiare vita e soprattutto cambiare casa?

Per me è stato un ritorno perché ho giocato quattro anni a Taranto. Ciò che è cambiato è che prima uscivo di casa per fare danni, adesso invece sono più tranquillo.

Se un giorno dovesse esserci l’opportunità, ti piacerebbe sposare Ursula?

Certo che mi piacerebbe. Purtroppo non possiamo sposarci in chiesa, ma mi piacerebbe sicuramente sposare Ursula.

L’intervista poi si è spostata su altri temi e insieme a Sossio Aruta abbiamo parlato anche delle critiche ricevute in passato da Er Faina, alla quale l’ex protagonista del trono over ha deciso di replicare

Immagino che tu segua ancora le puntate di Uomini e Donne: vuoi dare un consiglio ai protagonisti della nuova stagione?

Consiglio di prendersi tutta la calma possibile per poter scegliere la donna o l’uomo della propria vita. Uomini e Donne è un’esperienza particolare perché hai poco tempo per frequentarti. In questo modo fai fatica a conoscere fino in fondo una persona. Non devono farsi prendere dalla fretta e non ascoltare le critiche che possono piovere da ogni parte dello studio, dai social e dal pubblico. Bisogna avere le spalle larghe per sopportare le critiche. Io, ad esempio, me ne sono sempre fregato, mi sono preso tutto il tempo necessario e dopo quattro anni è arrivata la donna giusta.

Di recente hai sfogato tutta la tua rabbia contro Er Faina: ci spieghi il motivo?

Mi sono sfogato contro Er Faina perché quando ho partecipato a Temptation Island mi ha criticato perché secondo lui non avevo i requisiti per essere considerato un vip. Io nel frattempo però avevo fatto già un reality show, Campioni – Il sogno, ed ero da quattro anni nello studio di Uomini e Donne. Io non mi reputo un vip, ma sono comunque una persona conosciuta.

Il secondo motivo è perché mi ha criticato molto durante l’esperienza a Temptation Island. Di questo non mi interessa perché non è stato recepito che io mi sentivo single nel villaggio, non fidanzato. Per quanto riguarda il primo motivo, invece, quest’anno ha partecipato anche lui e quindi mi sono chiesto: se io non avevo i requisiti, lui chi è?

Lui, inoltre, aveva criticato anche la veridicità del programma. Se pensi questo perché hai partecipato? Mi sono tolto un sassolino dalla scarpa e mi sono vendicato di un coglio*, che è diventato famoso per avere insultato le persone del mondo dello spettacolo con modi da censurare.

Sossio Aruta calciatore: il Re Leone insegue un record importante

Oltre ad essere un personaggio televisivo, Sossio Aruta è anche un calciatore e sta inseguendo un record molto importante. Da quest’anno, il bomber milita tra le fila del Cittadella Potenza ed è a meno 22 dal record di gol tra i professionisti.

Torniamo a te: stai rincorrendo un record importante, pensi di riuscire a centrare l’obiettivo?

Lo vorrei tanto. Mancano 22 gol. È difficile, ma me lo auguro. Se non riuscissi a centrare l’obiettivo quest’anno, mi toccherà giocare anche il prossimo anno e a 50 anni è un po’ difficile. Spero di farcela e poi vorrei smettere di giocare per iniziare la carriera di allenatore

Il prossimo gol sarà per Bianca?

Sì, dovrebbe nascere tra un settimana, quindi il prossimo gol sarà per lei.

Mi vuoi raccontare l’emozione di esordire nelle competizioni europee?

Ho esordito sia in Champions League che in Europa League con il Tre Fiori. Sentire quella musica dal vivo è stato davvero emozionante. Stavo anche per fare gol.

Per quanto riguarda la televisione, invece, dopo la nascita di Bianca ti piacerebbe partecipare ad un reality show?

Il mio sogno nel cassetto sarebbe partecipare o al GF Vip o all’Isola dei Famosi. Nel primo potrei far conoscere il vero Sossio. Per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, invece, è sempre stato il mio sogno. Io sono un leone, quindi sarebbe il mio habitat naturale. Poi sono appassionato di pesca.

Ad oggi possiamo dire che Sossio è felice al 100%?

Sono felice, ma mi mancano i miei figli. Loro sono i tasselli per completare il quadro.

Intervista a cura di Vincenzo Mele