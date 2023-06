Siete appassionati di gialli/thriller/polizieschi? Se la risposta è sì, tenetevi forte perché da Martedì 13 Giugno prende il via nella prima serata di Rai Uno Sophie Cross-Verità nascoste, una serie tv dalla trama avvincente e mai scontata. Al centro delle vicende narrate troviamo una donna coraggiosa e innamorata del proprio figlio al punto da cambiare vita per lui: scopriamo di più.

Sophie Cross – Verità nascoste: la trama

La protagonista di Sophie Cross-Verità nascoste è la brillante avvocatessa Sophie, che vive serenamente in una splendida località balneare della Francia del Nord con il marito Thomas, commissario di Polizia, e il figlio Arthur, di 5 anni. Un’esistenza serena ed appagante che però viene sconvolta improvvisamente da una tragedia. Il piccolo Arthur, mentre la madre è al telefono, si avvia con il suo aquilone rosso verso la spiaggia e scompare nel nulla. Sembrerebbe un rapimento, ma nessuno chiede il riscatto. Ad un certo punto la polizia si arrende ma non i genitori del bambino. Sophie non esita a lasciare la professione che ama per diventare un poliziotto ed unirsi alla squadra del marito per cercare Arthur. Nel frattempo deve occuparsi anche di tre misteriosi omicidi.

Curiosità e cast

Sophie Cross-Verità nascoste è una co-produzione franco/belga/tedesca con una ambientazione molto curata. Le location sono la Francia e diverse città del Belgio, fra le quali Bruxelles, Bruges e Ostenda.

Il cast si avvale di nomi e volti poco conosciuti da noi (per adesso) ma di grande bravura, ovvero Alexia Barlier (Sophie Cross), Thomas Jouannet (Thomas Leclerq), Cyril Lecomte (Gabriel Deville), Mariama Gueye (Amina Desquesne), Oussama Kheddam (Fred Fontaine), Wanja Mues (Dr. Alexander Brandt), Mark Grosy (Dr. Bastien Danglard) e Patrick Brull (Thierry Guillaume).

Dunque gli ingredienti per il successo ci sono tutti: questa serie che mescola abilmente i principali elementi del giallo, del thriller e del poliziesco, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei programmi cult dell’estate Rai.