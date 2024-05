Vincenzo Mollica dopo aver ricevuto il Premio Speciale David di Donatello torna in tv come ospite della nuova puntata di Timeline, il programma di approfondimento dedicato ai social media, condotto da Marco Carrara su Rai3. Per il critico e giornalista una bellissima sorpresa da parte del collega Alberto Matano.

Vincenzo Mollica torna in tv a Timeline

Nella prossima puntata di Timeline, il programma di approfondimento dedicato ai social media, presentato da Marco Carrara su Rai3, super ospite della puntata di venerdì 17 maggio 2024 c’è Vincenzo Mollica. Il celebre giornalista, critico e scrittore dopo aver ricevuto il prestigioso Premio David di Donatello è tra i protagonisti della nuova puntata. Per l’occasione Mollica parlerà della sua carriera, ma anche del premio cinematografico consegnato per la prima volta nella storia ad un giornalista-cronista.

Un’occasione davvero speciale, visto che Mollica oltre a raccontare la grande emozione nel ricevere tale riconoscimento potrà confrontarsi anche con un parterre di giovanissimi.

Alberto Matano, il video messaggio per Vincenzo Mollica a Timeline

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di Timeline, Vincenzo Mollica riceverà anche una bellissima sorpresa da parte di Alberto Matano. Si tratta di un videomessaggio da parte del giornalista, collega e conduttore de La Vita in Diretta.

«Caro Vincenzo, mio presidente! Ho pensato che dopo tutti i riconoscimenti che hai avuto, il David, il microfono d’oro e tutti gli altri, io voglio darti un Oscar personale. Voglio dire a tutti la persona che sei. Voglio raccontare cosa mi hai insegnato; mi hai insegnato a perseverare, ad aspettare, a credere in quello che faccio. Mi hai accolto in quella stanza a Saxa Rubra, che era un museo. Mi hai sempre, sempre, spronato. Non lo posso dimenticare. Ancora oggi per me sei un riferimento importante».

Inizia così il video messaggio di Alberto Matano diretto a Mollica che ha mostrato anche un libro regalatogli proprio da Vincenzo con tanto di dedica: «ad Alberto Matano, che ha negli occhi e nel cuore la luce di una bella carriera. Con stima e amicizia, il vecchio Presidente». Poi il saluto:

«Ti mando un abbraccio con tutto il cuore, ti voglio bene, è stato un grande regalo incontrarti».

Mollica, visibilmente commosso, ha salutato Matano definendolo “un vero fuoriclasse” e precisando – «quando l’ho visto al lavoro, ho visto in lui subito una luminosa carriera che lo aspettava. Sono contento che la stia realizzando con bravura, professionalità, forza e tenacia, con grande senso del rispetto e della lealtà. Non è uno che riempie le domande col narcisismo; è uno che sa ascoltare e capire e questa è la cosa più importante per chi fa questo mestiere».