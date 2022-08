Sophie Codegoni è la nuova “Bonas” di Avanti un altro.

Sophie Codegoni sarà la nuova “Bonas” di Avanti un altro, lo show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. L’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip sostituirà Sara Croce, che andrà al “Maurizio Costanzo Show”.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Sophie Codegoni ha dichiarato: «Sarò la nuova “Bonas” dello show di Paolo Bonolis. Sono Felicissima di entrare nella “famiglia” SDL, la società di Sonia». L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata scelta proprio dalla produttrice del programma Sonia Bruganelli, per sostituire Sara Croce, che è passata al “Maurizio Costanzo Show”.

Sophie Codegoni si trasferisce a Roma per le riprese di Avanti un altro

Durante l’intervista la bella Sophie Codegoni, fidanzata di Alessandro Basciano, ha spiegato qualche dettaglio sulla sua nuova avventura televisiva e ha rivelato di avere fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli, produttrice del programma nonché moglie del conduttore di punta di Canale 5.

Il nuovo impegno televisivo, vedrà Sophie Codegoni cambiare città. La modella infatti è pronta a trasferirsi a Roma, dove vengono registrate le puntata dello show televisivo. La Codegoni ha inoltre spiegato che a Roma non vivrà da sola, ma andrà a vivere con il suo fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In merito alla convivenza, Sophie ha rivelato: «In questo momento dobbiamo cercare una casa più grande perché lui aveva una dimora da single. Una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro poi possa diventare la nostra casa, dove costruire e far crescere la nostra famiglia».

La carriera di Sophie Codegoni: dal GFVip ad Avanti un altro

Sophie Codegoni è diventata famosa grazie alla sua permanenza sul trono di Uomini e Donne, che le ha consentito di entrare successivamente nella casa del Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dove oltre a farsi conoscere dal grande pubblico ha trovato l’amore, fidanzandosi con Alessandro Basciano.

Proprio in merito alla sua partecipazione al reality di Canale 5, la modella ha dichiarato: «Ringrazio infinitamente Alfonso Signorini per avermi scelta. Ci siamo sentiti e l’ho ringraziato anche al telefono. È un’esperienza che mi è servita anche fuori, per eliminare le mele marce che avevo intorno. Detto ciò, sono pronta a lavorare». In merito ad Avanti un altro, Sophie ha affermato di essere pronta a iniziare anche subito, perché ha voglia di apprendere e imparare.

Dopo il GFVip un nuovo tassello nella carriera di Sophie Codegoni si aggiunge grazie a questa importante opportunità di entrare nel cast di Avanti un Altro per la stagione televisiva 2022/2023.