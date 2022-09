Sonia Bruganelli è pronta a tornare nuovamente al Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Questa volta al suo fianco ci sarà Orietta Berti: «L’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me» – ha dichiarato la Bruganelli in una recente intervista a Il Corriere. Nell’intervista, l’imprenditrice, oggi anche opinionista tv, si racconta a 360°: lavoro, sogni realizzati, figli che crescono e Paolo Bonolis, suo marito da 20 anni.

Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis dormiamo in due case separate”

Nell’intervista Sonia Bruganelli racconta la scelta condivisa con suo marito Paolo Bonolis di vivere in due case separate: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui”. Alla domanda se stanno ancora insieme la Bruganelli risponde: “Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

I figli che crescono e prendono la loro strada

L’imprenditrice e opinionista tv, parla del rapporto con i suoi figli, che crescono e spiccano il volo. Suo figlio Davide è di recente diventato un calciatore della Triestina. «Alla presentazione della squadra c’eravamo io e la nonna. Ero molto felice, è una cosa che ha sempre desiderato. E poi ho pensato a mio padre, Massimo, ex calciatore e allenatore dei portieri della Lazio. Quando è partito per il ritiro ho pianto».

Della primogenita la Bruganelli racconta: «Silvia ha 19 anni, è leggera. Ha frequentato il liceo fino al terzo anno, l’ho ritirata durante il Covid per l’ansia che si ammalasse, visti i suoi problemi cardiaci. Ma per le sue potenzialità deve soprattutto imparare a essere autosufficiente. Fa ippoterapia, musica, atletica» – oggi Silvia si avvicina al mondo del lavoro collaborando alla Sdl 2005, società di scouting di cui Sonia è socio di maggioranza – «Sta imparando a fare le fotocopie, i numeri di telefono, a scattare le foto da pinzare nelle schede dei candidati. Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma».

Adele, la piccola di casa, dalla madre ha ereditato la passione per i libri: «Adele ha imparato a leggere da sola. Ha appena pubblicato un romanzo a puntate sul giornalino di classe della sua scuola, il Tacito».

Il sogno realizzato in ambito lavorativo

Nel 2005 Sonia ha aperto la società di scouting con Lucio Presta: Sdl 2005. «Da bambina sognavo questo! Ma non sapevo che si chiamasse imprenditrice. Sono cresciuta guardando Beautiful e il mio modello era Sally Spectra, non certo Brooke. Sognavo di diventare dirigente» – racconta l’imprenditrice, che aggiunge – «Con la mia ginecologa Daniela Gaetano, che conobbi a Domenica in quando Paolo mi affidò lo spazio della maternità: gli avevo proposto di seguire una gravidanza fino al parto. Gli autori rosicavano e ci spostavano continuamente l’orario, per depotenziarci. Me li ricordo tutti, infatti a Ciao Darwin non ci sono più (ride, ndr). Il nostro competitor era Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Lui lasciava la chiusura a Maria De Filippi con Uomini e Donne, ai tempi di Alessandra e Costantino. All’ultima puntata Cesare Lanza decise di mettergli contro noi, con il parto: loro fecero il 26 per cento di share, noi il 28».

«Dopo quell’esperienza, con Daniela pensammo di raccontare altre storie e chiesi a Lucio di aiutarci: mi ha insegnato lui a fare i preventivi. Il primo lavoro fu scegliere il pubblico per La talpa. Oggi la società è mia, di mio fratello e di Paolo. Sono socio di maggioranza e curo la parte creativa. Diamo lavoro a una quindicina di persone, il triplo durante le produzioni: ci stiamo occupando del programma di Chiambretti, La carica dei 100 e 1, e di Avanti un altro!».

Sonia Bruganelli: da opinionista tv a “La Fattoria” fino al “Grande Fratello Vip”

Come opinionista Sonia esordisce nel 2009 a «La fattoria» condotta da Paola Perego: «Una delle cose più brutte che ho fatto, non ero pronta. Ero conosciuta solo come la moglie di Bonolis che aveva appena fatto il secondo Sanremo. Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili: avevo troppi paletti ed ero troppo giovane».

Il GF vip è arrivato in un momento per lei difficile: «I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto… Avevo bisogno di leggerezza: al Grande Fratello Vip devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata».