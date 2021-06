Solos su Prime Video: trama e cast della serie antologica

Solos, creata da David Weil, è la nuova serie antologica Amazon Originale che esplora il significato di essere umani. Sette episodi, dalla durata variabile dai 21 ai 35 minuti, tutti scollegati tra loro per raccontare altrettante storie di vita quotidiana. Dopo aver debuttato a maggio nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada, Irlanda, India, Nuova Zelanda, la serie arriva anche in Italia. Sam Taylor-Johnson è regista e produttore esecutivo di due episodi. Tra gli altri registi si annoverano anche Zach Braff e Tiffany Johnson. David Weil e Laura Lancaster come produttori esecutivi e Pixie Wespiser come produttore. Weil debutta come regista, dirigendo tre episodi. Solos è disponibile su Prime Video dal 25 giugno.

Solos: la trama della serie antologica Amazon

La serie antologica è ambientata nel nostro presente e nel nostro futuro, e riflette su cosa significhi essere umani, sostenendo che siamo connessi agli altri attraverso esperienze condivise, anche nei nostri momenti più isolati. Ogni personaggio partirà per un’avventura elettrizzante in un futuro incerto e arriveranno a pensare che anche durante i nostri momenti di solitudine e nelle circostanze più disperate, siamo tutti collegati attraverso l’esperienza umana.

Solos su Prime Video: il cast e i personaggi

I premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren guidano un cast stellare. Freeman interpreta Stuart, un paziente malato di Alzheimer (l’attore è anche il narratore di ogni episodio); Anne Hathaway è Leah, una geniale scienziata che ha scoperto la possibilità di viaggiare nel tempo; Helen Mirren è Peg, una donna anziana che si unisce a un programma spaziale. Nel cast anche: Uzo Aduba è Sasha, una donna sola abituata a vivere da eremita che trova difficile il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia; Nicole Beharie è Nera, una donna incinta che partorisce durante una tempesta di neve; Anthony Mackie è Tom, un uomo d’affari che si sdoppia, acquistando un clone; Dan Stevens è Otto, personaggio controverso che si scopre legato a Stuart; e Constance Wu nei panni di Jenny, una donna autodistruttiva la cui vicenda si svolge all’interno di una sala d’attesa.