L’ambientazione storica, l’atmosfera noir e una massiccia dose di fantasia, rendono Solomon Kane, film del 2009 diretto da Michael J. Bassett, un action diverso dal solito. Non originalissima la trama in verità, incentrata sull’eterna lotta fra il Bene e il Male, ma film decisamente godibile, anche per via della bella interpretazione di James Purefoy nel ruolo dell’ombroso protagonista.

Il film va in onda nella prima serata di Mercoledì 14 Febbraio su Nove: di seguito tutte le principali curiosità da conoscere.

Solomon Kane: la trama in breve e il cast

Siamo in Inghilterra, nel XVI secolo. Dopo aver seminato il terrore in ogni posto nel quale sia andato, Solomon, un pirata mercenario al servizio della regina Elisabetta I, decide di cambiare drasticamente vita, votandosi alla religione e ritirandosi a vivere in un monastero. Tuttavia, ad un certo punto, per salvare una fanciulla è costretto ad entrare di nuovo in azione.

Per quanto riguarda il cast, oltre al bravo James Purefoy nel ruolo principale, troviamo anche, fra gli altri, Max von Sydow, Jason Flemyng, Rachel Hurd-Wood, Pete Postlethwaite, Alice Krige, Philip Winchester e Mackenzie Crook.

Le principali curiosità sul film

Ecco le curiosità che dovete assolutamente conoscere su Solomon Kane: