Gli amanti del western (ri)vedranno volentieri Soldati a cavallo, uno dei film più celebri di questo fortunato ed intramontabile filone, che andrà in onda Sabato 5 Agosto alle 21.25 su Rai Tre.

Del resto si tratta di una pellicola divenuta un cult, non solo per la trama, ma principalmente per il grande cast che le dà vita, su cui spicca il mitico John Wayne, e per la magistrale regia di John Ford, insuperabile maestro del genere. Ma sapete che il film racconta un episodio realmente accaduto? Vi diciamo qual è.

Soldati a cavallo: la trama in breve e il cast

Prima di vedere qual è la storia vera che ha ispirato il film, ripercorriamone brevemente la trama.

Durante la Guerra di Secessione americana, un reparto di cavalleria viene incaricato di conquistare una posizione strategica. In pratica, i nordisti devono sabotare un nodo ferroviario a 800 chilometri dentro il territorio dei confederati sudisti.

Oltre a John Wayne, nel cast troviamo anche, fra gli altri, gli altrettanto bravi William Holden, Constance Towers e Althea Gibson.

La storia vera dietro al film

Soldati a cavallo, pellicola di John Ford del 1959, è considerata una delle più suggestive fra quelle ambientate durante la Guerra Civile. Tuttavia non tutti sono a conoscenza del fatto che il film narra un episodio realmente accaduto. Il capolavoro di Ford infatti, si basa sull’omonimo romanzo di Harold Sinclair nel quale, per l’appunto, si racconta il fatto sul quale è incentrato il film.

Nell’Aprile del 1863 il colonnello nordista Benjamin Grierson fu incaricato di dirigersi a sud con i propri uomini a circa 800 chilometri oltre le linee dei sudisti per sabotare la ferrovia all’altezza delle stazioni di Newton e Vicksburg. In tal modo, si impedì che giungessero rifornimenti e materiali alle truppe guidate dal generale John Clifford Pemberton, che versava già in gravi difficoltà.

In Soldati a cavallo il personaggio interpretato da Wayne, John Marlowe, ricalca proprio la figura di Grierson.