Si chiama Sogno Azzurro, è il docufilm in 4 puntate dedicato alla Nazionale Italiana di Calcio, che andrà in onda su Rai 1, in vista degli Europei che debutteranno l’11 giugno prossimo e che saranno trasmessi in diretta tv.

Le telecamere della Rai entrano per la prima volta nello spogliatoio della Nazionale a Coverciano, per raccontare 9 mesi di lavoro. Un lungo cammino durante la pandemia verso gli Europei, iniziato a settembre 2020.

Ma vediamo insieme di cosa si tratta Sogno Azzurro.

Sogno Azzurro, il docufilm sulla Nazionale di Calcio

Sogno Azzurro è un documento inedito: un docufilm in quattro puntate da 42 minuti l’una. Andranno in onda in prima serata su Rai 1 nei quattro giorni che precedono il debutto dell’Italia contro la Turchia in calendario venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Da lunedì 7 a giovedì 10, ogni sera alle 20,45, i telespettatori potranno familiarizzare, con la squadra-famiglia. In queste 4 puntate la troupe di giornalisti della Rai racconterà, momenti curiosi, emozionanti e divertenti aneddoti, la vita dei giocatori e del commissario tecnico, colti anche nei momenti solitamente vietati a chi non fa parte del privato mondo del calcio.

Il materiale girato in questi nove mesi è davvero tanto. All’opera c’era la squadra di produzione: due telecamere, un drone, un fonico, la regia, gli autori. Un team di 4 persone fisse sempre ad accompagnare la Nazionale.

Un tema diverso per ogni singola puntata di Sogno Azzurro

Ogni puntata avrà un argomento diverso, si parte con la caduta e la risalita. La seconda puntata affronterà i pericoli, dagli infortuni al Covid, e sulle difficoltà di una squadra che si ritrova solo una volta ogni tanto.

La terza puntata è incentrata sulla comunicazione dentro e fuori Coverciano. Il centro sportivo visto come una bolla, che però non può impedire le pressioni dei casi legati ai social. La quarta ed ultima puntata è dedicata esclusivamente all’Europeo.

Coverciano, vita privata e ospiti

La vita della nazionale e dei suoi protagonisti, come riportato da La Repubblica, sarà raccontata anche attraverso le immagini degli archivi della Rai. Non mancheranno incursioni a casa dei giocatori, e super ospiti come Sacchi e Conte. Ricerca e qualità dell’immagine visiva, girata in 4k sono gli elementi tecnici che regaleranno delle emozioni uniche ai telespettatori a casa.

La Nazionale in prima serata su Raiuno per quattro sere di seguito, con la voce narrante di Stefano Accorsi, il coordinamento del direttore dello Sviluppo Nuovi Formati, Pierluigi Colantoni. I testi sono stati scritti da Michele Gambino con Achille Corea e Azzurra Di Tomassi, la fotografia è di Emanuele Mandolesi e la regia sempre di Azzurra Di Tomassi.