Europei di Calcio 2021, il debutto della Nazionale Italiana è previsto per venerdì 11 giugno. L’Italia del CT Roberto Mancini, in questa prima partita, affronterà la Turchia. Gli Europei avrebbero dovuto disputarsi lo scorso anno, ma a causa della pandemia da Covid-19 sono slittati al 2021. L’attesa è finita, tra pochi giorni gli Azzurri scenderanno nuovamente in campo. La finale allo stadio inglese di Wembley è in calendario per l’11 luglio. Vediamo ora dove vedere in tv la Nazionale Italiana e il calendario delle partite.

Europei di Calcio 2021: dove vedere in tv la Nazionale Italiana

L’Europeo di Calcio è l’evento sportivo destinato a diventare l’evento televisivo di questa prima parte dell’estate, in attesa delle Olimpiadi. La Rai trasmetterà in chiaro 27 gare, tra cui tutte quelle dell’Italia commentate da Alberto Rimedio. Sky, invece, trasmetterà tutta la manifestazione live (anche via streaming su Now), con la telecronaca di Fabio Caressa.

Per la prima volta si gioca in 11 paesi

Un Europeo di calcio nuovo quello 2021. Per la prima volta infatti, non si gioca in un Paese o due, bensì in 11 nazioni differenti e altrettanti stadi. Una scelta che fu fatta per celebrare il 60° anniversario del torneo, nato nel 1960. La casa in Italia dell’Europeo 2021 sarà lo Stadio Olimpico di Roma.

Europei di Calcio 2021: il calendario di tutte le partite della fase a gironi

VENERDÌ 11 GIUGNO

ORE 21.00 Turchia-Italia (Raiuno/Sky)

SABATO 12 GIUGNO

ORE 15.00 Galles-Svizzera (Raiuno/Sky)

ORE 18.00 Danimarca-Finlandia (Sky)

ORE 21.00 Belgio-Russia (Raiuno/Sky)

DOMENICA 13 GIUGNO

ORE 15.00 Inghilterra-Croazia (Raiuno/Sky)

ORE 18.00 Austria-Macedonia del Nord (Sky)

ORE 21.00 Olanda-Ucraina (Raiuno/Sky)

LUNEDÌ 14 GIUGNO

ORE 15.00 Scozia-Repubblica Ceca (Sky)

ORE 18.00 Polonia-Slovacchia (Sky)

ORE 21.00 Spagna-Svezia (Raiuno/Sky)

MARTEDÌ 15 GIUGNO

ORE 18.00 Ungheria-Portogallo (Sky)

ORE 21.00 Francia-Germania (Raiuno/Sky)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO

ORE 15.00 Finlandia-Russia (Sky)

ORE 18.00 Turchia-Galles (Sky)

ORE 21.00 Italia-Svizzera (Raiuno/Sky)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

ORE 15.00 Ucraina-Macedonia del Nord (Sky)

ORE 18.00 Danimarca-Belgio (Sky)

ORE 21.00 Olanda-Austria (Raiuno/Sky)

SABATO 19 GIUGNO

ORE 15.00 Ungheria-Francia (Sky)

ORE 18.00 Portogallo-Germania (Raiuno/Sky)

ORE 21.00 Spagna-Polonia (Raiuno/Sky)

DOMENICA 20 GIUGNO

ORE 18.00 Svizzera-Turchia (Sky)

ORE 18.00 Italia-Galles (Raiuno/Sky)

LUNEDÌ 21 GIUGNO

ORE 18.00 Ucraina-Austria (Sky)

ORE 18.00 Macedonia del Nord-Olanda (Sky)

ORE 21.00 Russia-Danimarca (Raiuno*/Sky)

ORE 21.00 Finlandia-Belgio (Raiuno*/Sky)

MARTEDÌ 22 GIUGNO

ORE 21.00 Croazia-Scozia (Raiuno*/Sky)

ORE 21.00 Rep. Ceca-Inghilterra (Raiuno*/Sky

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO

ORE 18.00 Svezia-Polonia (Sky)

ORE 18.00 Slovacchia-Spagna (Sky)

ORE 21.00 Portogallo-Francia (Raiuno*/Sky)

ORE 21.00 Germania-Ungheria (Raiuno*/Sky)