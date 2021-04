Snabba Cash su Netflix: trama e cast della serie tv

Le vite di un’ambiziosa donna d’affari, di un carismatico gangster e di un adolescente in difficoltà si intrecciano tra loro in Snabba Cash. La serie svedese di Netflix è un sequel/spin-off della saga cinematografica inaugurata nel 2010, a sua volta tratta dai romanzi di Jens Lapidus. Gli eventi narrati sono quindi ambientati dieci anni dopo i fatti avvenuti nei film. C’è una nuova storia da seguire e nuovi personaggi che si muovo nella Svezia moderna. Tutti perseguono un unico scopo: far soldi a ogni costo. Anche rincorrendo a metodi illegali. Scritta dallo sceneggiatore Oskar Söderlund, con la collaborazione dello stesso scrittore dei romanzi originali, Lapidus, la serie è composta da sei episodi, al via il 7 aprile.

Snabba Cash su Netflix: la trama della serie tv

Il jet set imprenditoriale, così come il mondo criminale, è più brutale, caotico e spietato che mai. Quando questi due mondi si scontrano, lealtà, amicizie e partner commerciali saranno messi a dura prova nella ricerca infinita di guadagnare soldi facili. Leya è una madre single nella Stoccolma di oggi; la donna cerca di sbarcare il lunario come può, lavorando nel mondo delle star-up, così da permettere al figlio una vita migliore.

Si tratta di un ambiente in continuo movimento, e il desiderio di ottenere status e denaro è più forte che mai. La sua ricerca disperata di soldi la mette sulla stessa strada di Salim, un affascinante gangster che mano a mano la coinvolgerà nel suo giro criminale: e uscirne sarà incolume sarà davvero difficile.

Snabba Cash: il cast e i personaggi

La serie tv è composta da un cast corale guidato da Evin Ahmad nei panni della protagonista Leya, una giovane imprenditrice svedese; Alexander Abdallah è il gangster Salim; Ayaan Ahmed interpreta Nala; Ali Alarik è Tim, figlio di Leya; Dada Fungula Bozela è Ravy; Nadja Christiansson è Ronja; Egon Ebbersten è Martin Wallin; Peter Eggers è Marcus Werner; Love Ehn è Leon; Alex Moore Eklund è Barre; Yussra El Abdouni è Fatima; Fredrik Evers è il padre di Tim; Yasmine Garbi è Li; Khalil Ghazal è Osman; e Felice Jankell nel ruolo di Viktoria.