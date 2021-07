Sky Rojo 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Sky Rojo 2 debutta su Netflix per raccontare altre avventure on the road delle tre prostitute Coral, Wendy e Gina. In fuga dal loro “protettore” per ritrovare la libertà perduta, il gruppo di giovani donne cerca di restare in vita tra ostacoli e aguzzini che intendono riportarle indietro. Fin dal suo esordio ha conquistato il pubblico, guadagnandosi di diritto il rinnovo per un’altra stagione. La serie spagnola è stata creata da Álex Pina, ideatore de La Casa di Carta e nome dietro ad altri prodotti della Penisola Iberica quali Vis a Vis – Il prezzo del riscatto e Los Serrano. Per scoprire come proseguirà la fuga delle tre protagoniste, non resta che attendere il 23 luglio quando Netflix rilascerà la seconda stagione.

Sky Rojo 2: la trama della seconda stagione

La prima stagione si era conclusa con Wendy, Gina e Coral finalmente libere e in cerca di una nuova vita. Le tre protagoniste pensano di aver ucciso il loro protettore Romeo, ma in realtà l’uomo potrebbe essere ancora vivo. Ignare di tutto, le ragazze cercano di riprendere in mano ciò che avevano lasciato alle spalle: il tempo con le persone a loro care e gli affetti più stretti. Qualcosa però le costringerà a darsi di nuovo alla fuga: ci sono ancora gli aguzzini di Romeo sulle loro tracce. Christian e Moises non le lasceranno andare facilmente.

Sky Rojo 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie ritroviamo: Verónica Sánchez nei panni di Coral, ex biologa dipendente dai tranquillanti che lavora al club Las Novias; Miguel Ángel Silvestre è Moisés, uno degli scagnozzi di Romeo che ha il compito di reclutare giovani donne per portarle al club; Asier Etxeandia è Romeo, protettore delle tre protagoniste e proprietario del locale Las Novias; Lali Espósito è Wendy, una donna di origini argentine che ha deciso di lavorare al club per guadagnare soldi facile e permettere una vita migliore a lei e alla sua ragazza; Yany Prado è Gina, una donna afro-cubana che ha accettato di lavorare al club per garantire un futuro migliore a suo figlio e sua madre; Enric Auquer è Christian, uno degli scagnozzi di Romeo.