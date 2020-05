Dopo il gran successo di pubblico, debutta Skam Italia 4, remake nostrano del popolare format norvegese. Proprio come l’originale, la serie Tv, prodotta da Cross Productions, racconta la vita giornaliera di alcuni studenti, in questo caso frequentanti un liceo di Roma. Cancellata nell’agosto 2019 da TimVision, qualche mese più tardi Skam Italia è stata rinnovata per una quarta stagione che verrà pubblicata in contemporanea su TimVision e Netflix (dove sono disponibili le prime tre). Skam Italia 4 è disponibile dal 15 maggio. La regia è affidata a Ludovico Bessegato che è anche ideatore e sceneggiatore.

Skam Italia 4 su Netflix e TimVision: la trama della serie Tv

Il franchise di Skam racconta in maniera autentica il mondo degli adolescenti di oggi, affrontando senza pregiudizi né stereotipi tematiche delicate come le prime relazioni, l’orientamento sessuale, i disturbi mentali e le molestie. Il tutto avviene in maniera realistica, con un linguaggio vicino a quello dei veri adolescenti ed è ben lontano dall’essere uno dei soliti teen drama. Ogni stagione è incentrata su un personaggio specifico.

Così, dopo aver raccontato la storia di Eva, Martino ed Eleonora, nella quarta stagione è la volta di Sana. Il format cambia: gli episodi non saranno più accompagnati da clip, screenshots ed extra che creavano un senso di contatto tra personaggi e pubblico. Infatti, il format adottato è quello tradizionale con il rilascio di tutti gli episodi in un’unica tranche.

Sana è una ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante. Negli anni è riuscita a creare un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle amiche e della società italiana, a cui sente orgogliosamente di appartenere. Ciò verrà messo a dura prova dagli eventi che la vedranno allontanarsi dalle sue migliore amiche e avvicinarsi a Malik, amico del fratello.

Skam Italia 4: cast e personaggi della serie Tv

Nel cast di Skam Italia 4 ritroveremo i protagonisti della scorsa stagione. Beatrice Buschi interpreta Sana Allagui; Ludovica Martino è Eva Brighi; Federico Cesari interpreta Martino Rametta; Benedetta Gargari nel ruolo di Eleonora Sava; Greta Ragusa è Silvia Mirabella; Martina Lelio interpreta Federica Cacciotti; Ludovico Tersigni è Giovanni Garau; Francesco Centorame è Elia Santini; Nicholas Zerbini è Luca “Luchino” Colosio; e Rocco Fasano nei panni di Niccolò Fares.

Completano il cast Pietro Turano nella parte di Filippo Sava e Giancarlo Commare è Edoardo Incanti. New entry della stagione Mehdi Meskar, che interpreta Malik Doueiri.