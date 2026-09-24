Simone Annicchiarico, conduttore televisivo e concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, è stato squalificato dalla casa. La decisione è stata presa a seguito degli avvenimenti di questo pomeriggio, giovedì 24 settembre. L’uomo infatti si è lasciato sfuggire una bestemmia parlando con gli altri inquilini.

Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello Vip: perché?

Ormai la decisione sembra essere presa senza cambi di programma. Simone Annicchiarico, 56 anni, figlio di Walter Chiari e dell’attrice Alicia Chelli, dopo solo una settimana dall’inizio del reality, dovrà lasciare già da oggi la casa del Grande Fratello.

La notizia è già stata diffusa sui canali social principali del Grande Fratello ed è già una delle notizie più chiacchierate sul web. La squalifica però non giunge nuova: infatti già in passato è accaduto che, per lo stesso motivo, dei concorrenti venissero eliminati. Infatti, tra le regole del programma, c’è quella di utilizzare un linguaggio consono a una diretta televisiva quotidiana e le bestemmie sono sempre state completamente fuori discussione.

L’avvenimento è successo questo pomeriggio, quando Annicchiarico l’ha pronunciata davanti anche ad altri inquilini. Sebbene sia stata detta sottovoce e non con rabbia verso qualcuno, ha infiammato subito il web. Il momento non è stato ripreso dalla Regia 1 ma dalla Regia 2 di Cinecittà, che non trasmette su Mediaset Extra ma solo sul sito dedicato al reality, e l’episodio è iniziato a circolare rapidamente. Inizialmente si è pensato che questo momento potesse passare maggiormente in sordina e che il conduttore potesse avere un’altra chance, anche perché molto amato dal pubblico.

Ma, invece, con la viralità dei social, è diventato in poco tempo uno dei momenti più chiacchierati di questa edizione. Il suo percorso quindi si conclude così, dopo una scarsa settimana dall’inizio del Grande Fratello.

Ovviamente la decisione sta già facendo discutere il web. La maggioranza commenta dispiaciuto e arrabbiato per la sua eliminazione, ma c’è qualcuno che invece si schiera dalla parte del programma, trovandola una scelta corretta.