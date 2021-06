Simona Ventura e Paola Perego arrivano su Rai 2 con un nuovo programma domenicale: Tutto fa Domenica. Il palinsesto tv della domenica di Rai 2 si arricchisce quindi di un nuovo format televisivo, a condurlo sono state chiamate proprio le due conduttrici e amiche.

Simona Ventura e Paola Perego alla guida di Tutto fa Domenica

Un appuntamento da non perdere quello domenicale in onda dal prossimo autunno alle 11.10 in punto su Rai 2 con Tutto fa Domenica condotto da Simona Ventura e Paola Perego: due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento. L’orario è quello che accompagnerà gli italiani verso il pranzo della domenica.

A condurre Tutto fa Domenica, come anticipato prima, sono state chiamate due conduttrici, o meglio due amiche che conoscono bene il pubblico domenicale: Simona Ventura e Paola Perego.

Simona Ventura torna a Rai 2, la rete televisiva che per anni è stata la sua casa, sue le conduzioni più celebri di Quelli che il Calcio, il programma calcistico per eccellenza della domenica pomeriggio sulla seconda rete della tv di stato. Simona sempre su Rai 2 ha successivamente condotto La Domenica Ventura e in seguito Settimana Ventura.

Anche Paola Perego conosce il pubblico della domenica, come non ricordare le sue edizioni di Buona Domenica e Questa Domenica andate in onda su Canale 5, e Domenica In su Rai 1. Le due donne sono legate da un forte sentimento di amicizia e di stima reciproca. A dimostrazione di ciò ci sono molti post pubblicati sui rispettivi profili Instagram che ritraggono insieme le due amiche-conduttrici a cena insieme.

Di cosa si tratta il programma “Tutto fa domenica”?

Su come sarà articolato il nuovo programma domenicale Tutto fa Domenica condotto dalla coppia Ventura-Perego c’è ancora un velo di mistero. Il format dovrebbe essere un talk show. Anche gli argomenti sono ancora ignoti, sicuramente non mancheranno fatti di attualità e tanti ospiti. Non si esclude neanche l’ipotesi che Simona possa portare in questo nuovo programma la sua passione per il calcio.