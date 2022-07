Simona Ventura ospite del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento si racconta a noi di SuperGuidaTv per parlare della prossima stagione di Citofonare Rai2, programma che conduce insieme all’amica Paola Perego. Con Simona abbiamo parlato anche del suo modo di comunicare attraverso i social, soprattutto per cause importanti, come ultimamente ha fatto, per difendere la città di Roma da una situazione di degrado. La conduttrice ci rivela in esclusiva anche un aneddoto che riguarda la partecipazione di Chiara Ferragni al prossimo Festival di Sanremo 2023. Ecco cosa ci ha rivelato Simona Ventura durante l’intervista.

Simona Ventura, l’intervista

Simona è venuta a mancare Ivana Trump proprio ieri, un ricordo tuo che hai di lei?

“Ivana l’ho conosciuta tramite Rossano (Rubicondi), quando partecipò nel 2028 all’Isola dei Famosi. Voleva sapere come stava, cosa combinava. L’ho sentita l’ultima volta quando è morto Rossano, lei era devastata, credo che non si sia mai ripresa da questa morte. Lei era una donna molto forte ma che ha subito dei dolori molto profondi”.

Sui social fai sentire la tua voce, è una cosa che hai sempre fatto. Ultimamente ti sei interessata della situazione di Roma.

“I social sono il mio terreno dove testare tutte le mie idee, dove scrivere i miei pensieri. Quando sono molto indignata scrivo sui social. Non ho paura di battermi per una causa giusta e questa causa dei rifiuti a Roma è una causa giustissima. Non esiste una città più bella di Roma. Non si può vedere una cosa del genere, bisogna trovare una soluzione”.

Ci avviamo verso la nuova stagione di Citofonare Rai2, cosa ci puoi anticipare su questa seconda stagione?

“La seconda stagione di Citofonare Rai2 è già di per sé una cosa eccezionale, perché dopo l’anno scorso siamo state confermate io e Paola Perego. L’amicizia è sempre quella, il bene che ci vogliamo è sempre quello. Vogliamo divertirci ma soprattutto divertire le persone che sono a casa. Sappiamo che le persone che sono a casa hanno bisogno di compagnia e se riusciamo a strappare un sorriso è già tanto”.

Quando si parla di Sanremo esce sempre il tuo nome che circola. Chiedemmo al direttore artistico Amadeus di una tua possibile partecipazione, visto che l’anno prima non sei potuta andare per via del Covid? Quest’anno? Incrociamo le dita, c’è qualcosa?

“Amadeus è un genio assolutamente. Intanto devo dire che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus per tutta la vita. Comunque c’è Chiara e quindi guarderò lei”.

