Simona Tagli, reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello si racconta in un’intervista esclusiva a noi di SuperGuidaTv. L’ex volto di Domenica In ha raccontato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà in veste di concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e prodotto da Endemol Shine Italy. La Tagli ha parlato delle relazioni (di amicizia e amorose) che si sono create all’interno del loft di Cinecittà. La Tagli ha, poi, dichiarato di aver stretto un bel legame con Beatrice Luzzi, altra grande protagonista del reality. Ecco di seguito l’intervista esclusiva a Simona Tagli.

Simona Tagli, intervista alla ex concorrente del Grande Fratello

Simona Tagli, che esperienza è stata quella del Grande Fratello e cosa le rimarrà?

“Un’esperienza fantastica, molto forte. Sono ancora fortemente connessa con la Casa e ho molti ricordi delle giornate trascorse lì, di questo viaggio fatto sia con gli altri, persone che non conosci ma con cui impari a condividere tutto, sia all’interno di te stesso. È un’esperienza molto introspettiva. Un’esperienza del cuore. Nonostante sia durata poco, come dicevo, ho fatto davvero un viaggio dentro di me che mi ha cambiata e mi ha regalato nuove consapevolezze.

Perché ha detto si?

“Devo dire che nonostante sia entrata dopo in corsa, praticamente a due mesi dalla fine, è stato un successo comunque. Ho detto sì a Grande Fratello perché comunque, anche se per un periodo più breve rispetto alla durata totale del programma, significava un valido rientro televisivo. Un modo per portare Simona all’interno di un reality. Un rientro a Mediaset, un rientro in prima serata e su larga scala, molto importante”.

Cosa pensa della vittoria di Perla?

“Per me non avrebbe dovuto vincere Perla, ma non perché non avesse le caratteristiche per la vittoria, anzi. Perla è una persona che stimo tantissimo, una delle persone che più ho stimato all’interno della Casa, una ragazza concreta, molto matura per la sua età. Per me, però, avrebbe dovuto vincere Beatrice, protagonista indiscussa di tutta l’edizione. Quando sono entrata, lo ammetto, io mi sono schierata dalla parte di Beatrice e ho sempre fatto il tifo per lei.

Beatrice è stata un po’ il personaggio che più è emerso da questa edizione, lei sarebbe dovuta essere la sua antagonista per certi versi: cosa pensava di lei prima e cosa pensa oggi?

“Prima di entrare a Grande Fratello, non la conoscevo personalmente, ma, quando l’ho conosciuta, posso dire che ho avuto la sensazione di conoscerla da molto tempo. Più volte le ho detto che in lei rivedevo un po’ me. Io la porto dentro ancora oggi. Abbiamo dei percorsi di vita molto simili, è come se nella Casa avessi ritrovato una parente. È vero che ho un carattere forte e magari qualcuno poteva pensare che le sarei andata contro. Invece no: nei confronti di Beatrice mi è scattato più un istinto di protezione”.

Chi è stato il concorrente che ha giocato meglio? Chi quello che l’ha delusa e chi quello che ha rivalutato?

“Tutti hanno cercato di fare della strategia. È un gioco, ci sta. C’è chi ci è riuscito meglio, chi meno. Sicuramente, come dicevo, Beatrice è stata una concorrente di altissimo livello. È una persona vera. Su chi mi ha deluso, preferirei non fare nomi. Tra le persone che ho rivalutato, c’è Greta: in lei ho visto una persona molto sensibile, quasi una bambina da proteggere.

Delle coppie che si sono formate cosa ne pensa?

“All’interno della Casa è normale cercare sostegno nell’altro, quindi è normale che nascano sentimenti di Amicizia e Amore e che si creino delle coppie. Se vogliamo, anche Beatrice ed io eravamo una coppia. L’amore crea la positività. All’interno della Casa per non rimanere da solo e non combattere in solitaria hai bisogno di chi ti fa sentire complice di qualcuno che ti vuole bene. Due è meglio di uno. Secondo me, alcune coppie nascono anche per questo motivo. Credo sia normale. Detto questo, per me, la coppia più vera era quella di Mirko e Perla. Il loro amore è autentico. Ma credo anche nella coppia di Paolo e Letizia”.

Nel 2006 è stata concorrente a L’Isola dei Famosi: ritornerebbe sull’Isola?

“L’Isola è un reality molto difficile, al momento non lo rifarei. Poi, ovviamente, tutto può cambiare domani mattina (ride, ndr). Sicuramente ho amato moltissimo Grande Fratello”.

Lei ha raccontato del voto di castità che ha poi sciolto, del suo abbandono al mondo della tv e della scelta di aperto un salone di bellezza per mamme e bambini. Sono scelte che rifarebbe?

“Sono scelte che ho dovuto fare per il bene di mia figlia e che, quindi, rifarei. Ho dovuto mettere da parte Simona sia a livello professionale che personale. Il voto di castità non è stato facile, ma mi ha reso una donna migliore. Ho sciolto il voto quando ho ripreso ad avere una vita gioiosa, una vita normale. A livello professionale, ho aperto un negozio di parrucchiere per mamme e per bambini, che mi dà grandi soddisfazioni e, vi anticipo, racconterò questo mio percorso in un libro che sto scrivendo. Ma continuo anche con il mondo dello spettacolo. Una cosa non esclude l’altra. Per me è tutto un percorso artistico.