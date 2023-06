Funerali di Stato per Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. La conferma arriva dalla Presidenza del Consiglio, che ha deciso di organizzare una cerimonia pubblica per l’ex premier. Alla cerimonia interverrà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo tutte le informazioni su dove vedere il funerale in TV, a che ora, chi lo celebrerà e dove.

Funerali di Stato per Silvio Berlusconi: giorni, luogo, orario

Si svolgeranno mercoledì 14 giugno alle 15.00 i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, deceduto mentre era ricoverato all’ospedale San Raffaele per problemi di salute. L’ex premier e fondatore delle reti Mediaset da tempo soffriva di leucemia mielomonocitica cronica, una patologia che lo aveva costretto già a un precedente ricovero nell’ospedale milanese lo scorso maggio.

Dimesso e tornato nella sua villa di Arcore Berlusconi era dovuto ricorrere nuovamente alle cure ospedaliere venerdì scorso. Le condizioni di salute destavano molta preoccupazione e un primo accenno al triste epilogo si è avuto lunedì all’alba, quando i 5 figli e il fratello Paolo sono accorsi al capezzale del Cavaliere, raggiungendo la compagna di Berlusconi Marta Fascina, che non l’ha mai abbandonato in questo lungo calvario.

Come previsto dalla legge 36/1987 per Silvio Berlusconi saranno organizzati i funerali di Stato. Il riconoscimento è previsto per le più alte cariche del Paese (Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale), sia nel caso in cui che il decesso avvenga durante la carica che dopo la fine del mandato.

Funerali Berlusconi, dove si svolgeranno

La funzione sarà celebrata all’interno del Duomo di Milano da Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo della città. Al feretro saranno riconosciuti gli onori militari all’ingresso e all’uscita dalla Cattedrale milanese.

La cerimonia vedrà la presenza delle più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni.

Prima di raggiungere il Duomo di Milano, la salma di Silvio Berlusconi sarà esposta nella camera ardente allestita nella villa di Arcore. Per motivi di ordine pubblico è stata annullata la camera ardente pubblica inizialmente prevista a Cologno Monzese, nello studio 20 di Mediaset.

In queste ore sono tantissime le personalità politiche, i vip dello spettacolo e del mondo sportivo, ma anche i cittadini che si recano a Villa San Martino – dove il Cavaliere viveva con la famiglia – per deporre un mazzo di fiori, una sciarpa sportiva o anche un semplice biglietto.

Funerali Berlusconi, quando in TV

I funerali di Berlusconi saranno trasmessi in diretta TV sui canali Mediaset, l’azienda che l’ex Presidente del Consiglio ha fondato nel 1993. L’ultimo saluto al Cavaliere potrà essere seguito in diretta su Canale 5.

La rete ammiraglia Mediaset trasmetterà l’evento in diretta live dal Duomo milanese, rendendolo poi disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Diretta dei funerali di Berlusconi anche su La7 con uno Speciale TgLa7 in onda dalle 15.00 con il direttore Enrico Mentana a commentare le esequie.

A seguire i funerali di Silvio Berlusconi in diretta tv ci saranno di certo anche le reti all news, da Rai News 24 a Sky Tg24.

Al momento non si conosce la programmazione delle reti nazionali, ma è possibile che RaiUno preveda una copertura dell’evento con uno speciale Tg1, in maniera simile a quanto avvenuto con i funerali di Maurizio Costanzo, mostrando quanto accade nel Duomo attraverso i programmi del pomeriggio, tra cui “Oggi è un altro giorno” e “La Vita in Diretta“.