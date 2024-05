Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dall’11 al 17 maggio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Paul e Josie. Quella che sembrava una love story destinata a completarsi sull’altare pare subire una battuta d’arresto. Paul dice infatti a Josie che non può sposarla. Curiosi di sapere cosa accadrà? Continuate a leggere per scoprire tutte le news.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trame puntate dall’11 al 17 maggio 2024

Paul è sconvolto dopo essere passato davanti al luogo in cui è morta Romy. Per questo dice a Josie che non può sposarla. Poi però le rivela il motivo per cui ha preso questa decisione, confessandole che ha solo paura perché ha avuto una sorta di visione durante la quale l’ha vista collassare tra le sue braccia mentre indossava l’abito da sposa.

Tempesta d’amore, spoiler al 17 maggio 2024

Markus accusa Christoph di averlo aggredito, e Valentina – che ha assistito al pestaggio – riferisce a Robert come si sono svolti i fatti. Più tardi lo stesso Markus minaccia Valentina, e le dice che – se lei non andrà spontaneamente alla polizia per testimoniare che è stato Christoph ad aggredirlo – lui la trascinerà in tribunale.

Nel frattempo Kruger afferma che – con un programma di fishing – è riuscito ad avere accesso ai documenti riservati del Gruppo Schwarzbach. L’uomo, che è al servizio di Christoph, fa prima una telefonata anonima per denunciare l’illecito e poi rapisce Markus per impedirgli di recarsi a Francoforte e cancellare eventuali prove.

Più tardi lo Schwarzbach assiste all’arrivo della polizia – giunta alla sede centrale dell’azienda per una perquisizione, e scopre di essere indagato per falso in bilancio.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Carolin propone a Vanessa di iniziare una relazione. Max nota lo strano comportamento delle due giovani donne e si chiede cosa stiano nascondendo. Intanto Josie è tesissima in vista dell’esame finale.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.