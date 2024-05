Sono stati oltre tre milioni e mezzo gli spettatori che hanno visto la seconda puntata di Viola come il Mare 2. La fiction di Canale 5, che vede come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, sta riscuotendo molto successo grazie alla sua trama e agli attori del cast. Vediamo insieme dove vedere le ultime puntate in esclusiva.

Viola come il Mare 2: successo di ascolti su Canale 5 e Mediaset Infinity

Grandi numeri anche per la seconda puntata di Viola come il Mare 2, andata in onda giovedì 9 maggio 2024 in prima serata. Nonostante l’impegno della Roma nella semifinale di Europa League, sono stati oltre 3 milioni 600 mila spettatori (3.643.000 di ascolto medio) gli spettatori che hanno preferito seguire la storia di Viola e di Demir. I due, che hanno scoperto di non essere fratelli, stanno cercano di capire chi sia il loro padre biologico.

In particolare, su Canale 5, “Viola come il mare” è stata vista da 2.515.000 telespettatori con una share del 14.02% (numeri che aumentano al 22.08% tra i 15-34enni). Sulla piattaforma Mediaset Infinity invece la seconda puntata della serie ha registrato un ascolto medio di 1.128.800 individui. Con 4,8 milioni di ore viste in streaming, “Viola come il mare” si conferma il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate.

Dove vedere le ultime puntate

“Viola come il mare”, co-prodotta da RTI e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle), è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”. In totale saranno sei le puntate che saranno trasmesse il giovedì sera su Canale 5. Come accaduto per i primi episodi, ora sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili gratuitamente e in esclusiva anche le ultime tre della fiction. Mentre per la messa in onda su Canale 5 bisogna aspettare giovedì 16 maggio con la terza puntata. Le anticipazioni vedono Viola e Demir indagare sulla morte di una violinista, con la giornalista che si avvicina al pm Matteo causando la gelosia di Francesco. Ma anche Leonardo nasconde qualcosa.