Silvia Toffanin registra un nuovo ed importante debutto in “prime time”, nei palinsesti TV-Mediaset, con “This Is me”, il nuovo special dedicato ad Amici di Maria De Filippi. La conduttrice storica al timone del talk show nel weekend di Verissimo dedica quindi uno slot esclusivo alla storia del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, che ha visto nascere il talento nelle arti, come nel ballo e nel canto. Per l’occasione dello speciale-evento, quindi, non mancano al centro studio degli ex allievi di Amici.

Silvia Toffanin verso il nuovo debutto televisivo: ha il via “This Is me”

Prima di accettare la conduzione al timone dello special, in partenza con la prima puntata in onda mercoledì 20 novembre 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Silvia Toffanin aveva sempre declinato gli inviti a condurre un programma di prima serata. Fatta, ora, eccezione per il “prime time” di “This Is me“, il nuovo speciale curato dalla produzione Fascino facente capo a Maria De Filippi, dedicato alla storia del talent di Amici – che é condotto e prodotto proprio da quest’ultima, la regina di ascolti TV in casa Mediaset.

«This is me è la mia prima volta in prime time su Canale 5», racconta Silvia così come riprende il settimanale Chi, «è una bella sfida, prima di tutto con me stessa. Una sfida che ho accolto con gioia, perché si tratta di un progetto che celebra la storia di Amici, una realtà unica, che porta la firma di Maria De Filippi».

L’anteprima di “This Is me”

La Toffanin era restia ad accettare la conduzione di un nuovo format oltre a Verissimo, l’abito che si è cucita addosso nel tempo e che le calza a pennello, nonché il talk show del weekend di Mediaset che ne evidenzia le facoltà di interlocutrice intima, fedele confidente e seria conduttrice, mai seriosa.

“Da oltre vent’anni, Amici è una factory straordinaria nello scenario televisivo italiano», spiega Silvia, quindi, il motivo che la spinge alla conduzione di This Is me. La volontà di celebrare il talento e lo scopo della crescita del talent di Maria De Filippi.

«Una scuola, anche di vita, in cui ragazzi con grandi doti artistiche imparano che solo con l’impegno, il lavoro e la determinazione si può arrivare a realizzare un sogno, sviluppare un talento e farne il mestiere della vita” – prosegue in anteprima dello special, che tra gli ospiti registra il ritorno in TV dell’ex Amici, LDA, grande assente da tempo nel piccolo schermo.

“Molti di questi ragazzi, è vero, li ho visti crescere Fino a diventare grandi artisti, ho seguito i loro percorsi e li ho intervistati a Verissimo”, conclude l’esordiente in prime time.

Gli ospiti nello speciale-evento

Molti dei talenti uscenti di Amici sono cresciuti, tra una dichiarazione e l’altra, anche facendo tappa a Verissimo, negli anni. Nella prima puntata, fra i tanti ospiti in studio a This Is me, non a caso presenzia l’ex Amici emblema tra i talenti del talent di Maria De Filippi: Emma Marrone.

La cantante di Occhi profondi può dirsi un simbolo vivente del ruolo che assume nello showbiz, anche a scopo educativo nella comunicazione dal mass-media TV dell’importanza dello studio delle arti, di Amici.

Nello speciale di Verissimo dedicato al padre dei talent show made in Italy, presenziano Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie, Stash, Irama, Alberto Urso, Giordana. E ancora, oltre ai cantanti, i ballerini scoperti da Maria De Filippi, del calibro di Giuseppe Giofrè, Elena d’Amario, Giulia Stabile. Immancabili sono anche i protagonisti uscenti dell’ultima edizione di Amici 23, Sarah Toscano, Mida, Petit, Holden.