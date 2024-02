Tutto pronto per una nuova edizione de Lo Show dei Record, il programma dei primati del Guinness World Records. Vediamo insieme quando andrà in onda e quali sono le novità dello show.

Lo Show dei record 2024, quando vederlo in tv

Manca pochissimo per Lo Show dei Record, il programma prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia, che va in onda su Canale 5 dal 2006. Per la quinta volta, a condurre lo show sarà Gerry Scotti che ci racconterà la storia di ogni personaggio che ha deciso di sfidare se stesso per conquistare un posto nel Guinness World Records 2024. Lo stesso presentatore detiene un record: è il conduttore con più puntate condotte al mondo (1.690) del quiz “Chi vuol essere Milionario“. L’appuntamento è previsto per domenica 4 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5.

Il programma va in onda dallo Studio 11 di Cologno Monzese e per il terzo anno le prove in esterna si svolgeranno all’Autodromo di Monza, tempio delle gare in Italia della Formula1. Qui ci sarà l’inviato Umberto Pelizzari detentore dei record mondiali in tutte le discipline legate all’apnea.

A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari guinness saranno, come da tradizione, i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, figura storica del programma.

Nel corso delle puntate, oltre a record singoli, si assisterà a vere e proprie sfide, in cui due o più performer si affronteranno per raggiungere un nuovo impossibile traguardo. Tra i protagonisti ci sono Strongmen e le Strongwomen.

Le novità del programma

La grande novità del 2024 è la prova dell’Albero Della Cuccagna, in cui 20 squadre, organizzate in un grande torneo, dovranno cercare di raggiungere la cima di un palo nel minor tempo possibile. Sarà ancora presente il Palo Grasso, una prova molto fisica dove l’equilibrio e la velocità sono fondamentali. L’obiettivo è quello di percorrere un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso in poco tempo. Chi avrà totalizzato il miglior risultato si sfiderà nell’ultima puntata con Antonino Papa, detentore del Guinnes World Records dal 2015.

In totale saranno 12 le nuove puntate de Lo Show dei Record con oltre 180 esibizioni. La regia è affidata a Roberto Cenci. A tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha risposto alle domande del giornalista su alcuni primati e ricordi della sua vita. Molto toccante è stata la sua risposta su qual è la foto più antica che conserva: “Quella sulla calamita che mio papà teneva sul cruscotto della macchina, con la scritta: “Sii prudente pensa a noi”. Da una parte ci sono io alla Prima comunione, dall’altra mia mamma. La tengo sul comodino“.