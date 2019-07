In un’intervista rilasciata a Variety, l’attrice Sharon Stone ha raccontato tutto il dramma vissuto con la malattia. Parole veramente toccanti e che fanno riflettere. Vi invitiamo a leggere tutta la sua intervista.

Sharon Stone, il racconto della malattia

Il 29 settembre del 2001, Sharon Stone fu colpita da un’aneurisma che la ridusse in fin di vita e la costrinse ad un lungo ricovero in ospedale. Sono stati anni molto difficili per l’attrice, che nel 2004 ha avuto anche un infarto poco dopo il divorzio dal secondo marito. L’attrice ha raccontato: “Ero una delle donne più famose e amate al mondo, poi all’improvviso tutti sembravano essersi dimenticati di me. Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto, compresa la cosa più importante che avevo: l’affetto di mio figlio”.

Sharon Stone poi prosegue: “Non smetterò mai di ringraziare tutti i medici che mi hanno salvato la vita. Dopo essere sopravvissuta, fui costretta a ricominciare da zero, nel vero senso della parola. Dovevo imparare di nuovo a fare cose elementari, come camminare, parlare e scrivere; il tutto, mentre lottavo per la custodia legale di mio figlio Roan”.

Sharon Stone malattia, le sue terribili parole

Sharon Stone ha raccontato di aver perso tutto dopo la malattia: dalla casa ai figli. L’attrice si è paragonata perfino all’ex Principessa di Galles Lady Diana, poichè è stata abbandonata da chi diceva di amarla.

“In tutto il periodo successivo all’ictus ho perso tutto ciò che avevo: la casa, la carriera, la famiglia. Mi tolsero mio figlio, mi sentii come se mi avessero tolto anche la mia stessa identità. Sprofondai sempre di più e mi sono sentita come la fenice: mi hanno bruciato fino alla fine e ora non sono più nulla di ciò che ero stata fino a quel momento. Come Lady Diana, mi sono sentita facilmente dimenticata da chi diceva di amarmi”