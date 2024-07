E’ morta Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210 e la Prue Halliwell di “Streghe” (Charmed). La notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se l’attrice era da tempo malata di cancro. Poco dopo la sua morte in tantissimi hanno ricordato l’amica e collega con cui hanno condiviso la vita, ma anche il set di due serie che hanno fatto la storia della tv come “Beverly Hills 90210” e “Streghe”.

Shannen Doherty morta: il ricordo dei colleghi di Beverly Hills 90210

La morte di Shannen Doherty ha sconvolto il mondo dello spettacolo e della tv. L’icona degli anni ’90 che ha prestato il volto prima a Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e poi alla strega Prue Halliwell in Strega si è spenta a soli 53 anni dopo anni di lotta contro il cancro. Una malattia che ha affrontato a testa alta con forza, grinta, coraggio e dignità; una battaglia che purtroppo ha perso e che spezzato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. In tantissimi l’hanno ricordata ed omaggiata con parole di grande amore, stima ed affetto. A cominciare da Gabrielle Carteris, la Andrea Zuckermann di Beverly Hills 90210, che ha scritto: «così giovane, così triste. Che tu possa riposare in pace Shannon. So che Luke è lì a braccia aperte per amarti» con riferimento a Luke Perry, l’attore che nella serie cult interpretava Dylan McKay morto nel marzo 2019 per un grave ictus.

Anche Jason Priestley, il fratello gemello Brandon in Beverly Hills 90210, ha ricordato “Brenda” scrivendo: «sono scioccato e rattristato dalla notizia della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura, mi mancherà. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio». E ancora Brian Austin Green, il David Silver nella serie tv: «Shan. Mia sorella… mi hai amato in tutto. Sei stata una parte importante della mia comprensione dell’amore. Mi mancherai più di quanto io possa elaborare in questo momento. Grazie per il dono che hai fatto». Anche Carol Potter, la mamma di Brenda nella serie, le ha dedicato un pensiero: «che viaggio ha fatto! Se n’è andata troppo presto. È rimasta fedele a se stessa e ci ha dato un esempio di coraggio e perseveranza nell’affrontare la propria morte. Possa riposare in pace».

Jennie Garth (Kelly di Beverly Hills 90210): il bellissimo ricordo di Shannen Doherty

Tra i tantissimi ricordi e messaggi per Shannen Doherty morta è arrivato anche quello di Jennie Garth, la “rivale-amica” Kelly in Beverly Hils 90210 che le ruba il fidanzato Dylan durante la sua vacanza studio a Parigi. «Sto ancora elaborando il mio enorme dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto» – ha scritto l’attrice che ha smentito nuovamente la rivalità montata ad hoc dai media del tempo – «il nostro legame era reale e onesto. Siamo state spesso messe l’una contro l’altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era costruito sul rispetto e sull’ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che l’hanno amata».

Shannen Doherty, il ricordo delle colleghe di Streghe

Non solo, anche le colleghe di Streghe hanno ricordato la grandissima Shannen Doherty scomparsa a soli 53 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. In primis è stata Rose McGowan, l’attrice che ha rimpiazzato proprio la Doherty in Charmed dalla terza stagione in poi. «Shannen Doherty aveva il cuore di un leone» – ha detto la McGowan precisando – «Shannen era passione. L‘ho incontrata negli anni 90 e ne sono rimasta colpita. Conoscerla davvero più avanti nella vita, un bellissimo regalo. Questa donna ha lottato per vivere. Le nostre vite si sono intrecciate in un modo unico. Abbiamo riso delle forze oscure che volevano che ci odiassimo a vicenda, invece abbiamo scelto l’amore e il rispetto. Un tosto dal cuore tenero come non c’è mai stato. Una forza di energia che vivrà per sempre nei cuori».

Anche la “rivale” di Streghe, Alyssa Milano ha ricordato Shannen nel giorno della sua morte: «Non è un segreto che io e Shannen avessimo una relazione complicata, ma in fondo era qualcuno che rispettavo profondamente e per cui provavo soggezione. Era un’attrice di talento, amata da molti, e il mondo è più povero senza di lei. Le mie condoglianze a chi la amava».