Shannen Doherty è morta all’età di 53 anni dopo aver lottato a lungo la sua battaglia contro il cancro. L’annuncio della sua scomparsa della Brenda di Beverly Hills è arrivato tramite Leslie Sloane: «sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia».

E’ morta Shannen Doherty: addio alla Brenda di Beverly Hills

Si è spenta all’età di 53 anni Shannen Doherty, l’attrice che ha segnato gli anni ’90 con il suo indimenticabile personaggio di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210. L’annuncio della morte è arrivato da Leslie Sloane, publicist dell’attrice, dalle pagine della rivista People che ha scritto: «con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia». Leslie Sloane ha inoltre richiesto rispetto e privacy per la famiglia dell’attrice: «la devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace».

La malattia e la lotta contro il cancro di Shannen Doherty

La star di Beverly Hills 90210 nel 2015 scopre di essersi ammalata di cancro. E’ l’inizio della battaglia per Shannen Doherty che sin dal primo giorno ha affrontato il male con grande forza e coraggio raccontando senza paura come il tumore avesse cambiato la sua vita e il suo corpo. Una battaglia lunga e difficile che sembrava in fase miglioramento grazie alla scoperta di un nuovo farmaco e di una nuova terapia come aveva raccontato l’attrice a gennaio scorso: «dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. E io ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo’. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è».

Nonostante la diagnosi, l’attrice ha cercato sempre di reagire affrontando la lotta contro il cancro con grinta e determinazione apprezzando la vita giorno dopo giorno. In un podcast la Brenda di Beverly Hills 90210 ha parlato anche della morte immaginando il giorno del suo funerale: «posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?‘».

Shannen Doherty: da La casa nella prateria al grande successo con Beverly Hills 90210 a Streghe

La carriera di Shannen Doherty inizia da subito alla grande con un ruolo nella serie “La casa nella prateria”, anche se la grande popolarità è legata indubbiamente al ruolo di Brenda Walsh nella serie tv cult anni ’90 “Beverly Hills 90210” dove si innamora perdutamente del bello e maledetto Dylan McKay, interpretato da Luke Perry, con cui vive una passionale e struggente storia d’amore. Successivamente arriva un altro grandissimo successo con il ruolo di Prue Halliwell nella seguitissima ed amatissima serie tv “Streghe“. Negli ultimi anni si è fatta apprezzare anche come regista e conduttrice tv anche se non sono mancati piccoli ruoli in serie come “Riverdale“, “Suite” e “Hethers“. L’ultima apparizione sullo schermo è del 2022 nel film “Bomb Squad (Hot Seat)” di James Cullen Bressack.