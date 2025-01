Shaila Gatta torna protagonista al Grande Fratello, rivelando un tentativo di suicidio commesso in passato, nel mezzo della nuova crisi di coppia che vive con Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi: i motivi della rottura

I telespettatori di Grande Fratello, in particolare gli internauti attivi sui social, si dicono particolarmente colpiti dalla forte rivelazione di Shaila Gatta allusiva al suo tentativo di suicidio commesso in passato. In balia della crisi d’amore esplosa in una nuova lite con Lorenzo Spolverato, per effetto delle ultime incomprensioni avute con il compagno nella Casa di Cinecittà, l’ex ballerina allieva di Amici si è lasciata andare alle sue più recondite verità. E in un primo sfogo con i coinquilini, ha svelato cosa abbia comportato la sua rottura con Spolverato:

“Ora fa i dispetti, poi fa il silenzio punitivo, a me non mi piace più. Ho litigato con tutti per lui, anche con mia madre. Se quando stiamo soli stiamo meglio, allora è meglio chiudere. Lui ha un grande lavoro da fare su di sé. Come mai è nata la lite? Per una mia frase. Dopo un botta e risposta io ho detto ‘per te non sarà mai abbastanza nessuna, perché non sei abbastanza tu per te stesso. Fino a che tu non accoglierai le tue insicurezze, nessuna donna potrà farlo per te’. Lui ha insicurezze sul suo corpo, sul suo passato, io ero aperta a condividere queste insicurezze, ma non vuole”.

Lorenzo Spolverato minaccia il ritiro

La reazione alla rottura con Shaila, da parte di Lorenzo, é altrettanto forte: il modello, così come emerge tra le immagini della crisi di coppia finite virali sui social, si é trincerato in bagno per poi lasciarsi andare a grida e pugni nel muro, destando preoccupazione generale, dentro e fuori la Casa . Ma ancor prima, in una confidenza condivisa con Chiara Cainelli, il gieffino ha minacciato di voler dire addio al Grande Fratello, dicendosi provato per le incomprensioni con la Gatta:

“Ho litigato con lei e mi ha rotto il ca**o. Perché? Quella mi fa sentire una me**a, piccolo, io non sono così. Io ho voglia di vivere. E se non sono abbastanza, basta!”.

Tra i concorrenti nel gioco della Casa, Eva Grimaldi si è palesata convinta del fatto che Lorenzo giochi in amore una strategia improntata sul vittimismo, allo scopo di richiamare l’attenzione su di sé e per un’irrefrenabile esigenza d’amore. Pertanto, Shaila non dovrebbe cedere ai ricatti morali del coinquilino, per non vedersi poi cadere nel tranello di un amore malsano. Ma il consiglio dell’attrice sembra non riuscire a fermare la voglia della Gatta di dare un’altra chance, l’ennesima, alla coppia che forma in amore con Lorenzo.

La triste confessione di parla Shaila Gatta

Ed è in uno sfogo con le coinquiline, in particolare in presenza di Maria Vittoria Minghetti, che Shaila Gatta ha fatto luce su un passato segnato dallo sconcertante pensiero di togliersi la vita. La ballerina non intende più nascondere che dietro le sue apparenze di donna sicura e risoluta, che potrebbero passare come esempio di superficialità, all’apparenza, si celi la tendenza salva-vita autogena alla leggerezza, in reazione a situazioni di disagio e/ o difficoltà. L’ex Amici vorrebbe vivere un amore all’insegna della spensieratezza e non suscettibile ai condizionamenti, da terze presenze esterne alla coppia così come anche dal difficile passato che accomuna i due.

Raccontandosi senza filtri, quindi, non può che non ricordare il dramma del tentato suicidio:

“Non è che stiamo in guerra, con tutto il rispetto. Mancano due mesi, ma due mesi così è pesante. Viva la vita, godiamocela. Ragazzi io ora vi faccio una confessione scioccante, io mi stavo ammazzando quattro anni fa, per me quindi queste liti sono cose ridicole. Cioè per me la vita non aveva più senso quando stavo per togliermela. Io ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio in questo punto. Ma di che stiamo a parlare?”.

Lo scetticismo dei coinquilini, nella Casa

Nel frattempo, intanto, c’é chi nella Casa di Grande Fratello, nel dettaglio Stefania Orlando e Luca Calvani, sospetta che gli “Shailorenzo” giochino la strategia dei tira-e-molla in amore per avere visibilità come protagonisti indiscussi, mirando ad un posto alla puntata finale e al montepremi del gioco. L’idea di un riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo, anche per un chiarimento sui motivi legati alla rottura tra loro, farebbe così storcere il naso al duo del sodalizio formato dalla showgirl e l’attore. Per Luca, dietro la nuova crisi d’amore dei due conoscenti, tra liti e riavvicinamento intimi, ci sarebbe la volontà degli Shailorenzo di assicurarsi una clip di discussione nelle nuove puntate del reality. E Stefania concorda:

“Ho capito ma la voglio pure io a sto punto la clip!”.