È uscito oggi, venerdì 7 luglio, “DIVERSAMENTE TRISTE”, il nuovo album di Shade, l’hit maker con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Il disco (in uscita per Epic Records Italy/Sony Music Italy) sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di download e streaming e in versione fisica. L’artista presenterà live tutti i brani del nuovo progetto con il suo “SUMMER TOUR 2023”, che quest’estate toccherà le principali città italiane.

Shade torna con l’album “Diversamente Triste”

Il disco rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Shade, che raccoglie in questo lavoro una lunga fase di ricerca musicale, testimoniata dal suo stile in continua evoluzione, capace di offrire ancora una volta al pubblico un nuovo modo di interpretare il rap, senza mai rinunciare alla sperimentazione. La tracklist dell’album è stata svelata in perfetto stile Shade, attraverso un freestyle che l’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram, e vede diverse collaborazioni con alcuni dei nomi più apprezzati della scena urban italiana, tra cui J-Ax, Vegas Jones e Giaime, MadMan, Dani Faiv e Nerone.

Shade racconta: “DIVERSAMENTE TRISTE è una raccolta di esperienze che ho vissuto e che voglio raccontare, a partire dagli episodi più drammatici fino a quelli più divertenti e folli. Un progetto che non rappresenta soltanto una raccolta di brani, ma un vero percorso creato per lasciare qualcosa in chi ascolta. Nel pensarlo, il mio obiettivo è stato sin dall’inizio quello di fare la musica che mi piace e di dire davvero ciò che voglio comunicare, senza filtri tra me e il mio pubblico, soprattutto in un momento storico in cui i dischi hanno un consumo temporale diverso rispetto al passato. È un album concepito per l’ascolto, con un sound diverso e in evoluzione, frutto di una ricerca musicale che sto portando avanti da diverso tempo”.

Il titolo dell’album

Sul titolo dato all’album il cantautore dice: “Il titolo, DIVERSAMENTE TRISTE, è legato ai tanti episodi che vi sono contenuti, ciascuno di essi particolarmente profondo. Tutti sono abituati a vedermi come una persona ironica e divertente, credendo forse che io sia sempre felice. La realtà e che, chi appare sorridente, cercando talvolta di sollevare la tristezza degli altri, è colui che sta soffrendo maggiormente. La cover del disco, infatti, nata da una visionaria idea di mio fratello, mostra uno smile che sorride ma che, al tempo stesso, si sta sciogliendo”.

L’album arriva a cinque anni di distanza dal disco “Truman” (2018) e, negli ultimi mesi, il suo annuncio è stato anticipato dai singoli “Pendolari” (13 gennaio 2023), “Lunatica”, uscito il 10 marzo, e dal più recente “Per sempre mai” (prodotto da Jaro ed Enrico Brun, fuori dal 26 maggio) feat. Federica Carta, con cui Shade è tornato a collaborare per la terza volta dopo il successo dei brani “Irraggiungibile” (triplo PLATINO) e “Senza farlo apposta” (PLATINO) – che hanno portato in coppia sul palco di Sanremo nel 2019 – e dopo aver ottenuto insieme 4 dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e più di 200 milioni di views.

Il tour di Shade e i successi

Shade sta attraversando l’Italia con il suo “SUMMER TOUR 2023” per presentare live i nuovi brani contenuti in “DIVERSAMENTE TRISTE”, con moltissime date che quest’estate lo vedranno protagonista sui palchi delle principali città della penisola.

Nella sua musica, Shade unisce tecnica e abilità di scrittura, creando un mix in cui il rap abbraccia talvolta melodie pop, con testi irriverenti, conquistando in poco tempo milioni di stream e views con hit come “Tori seduti” feat. J-Ax (certificata disco d’ORO), “In un’ora”, colonna sonora della stagione estiva 2021 certificata PLATINO, “Autostop” (doppio PLATINO) e con i successi “Allora Ciao” (PLATINO), “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo”, entrambi DOPPIO PLATINO, “Amore a prima insta” (ORO).

Le dichiarazioni in conferenza stampa

Il cantante in conferenza stampa dichiara inoltre: “5 anni sono infiniti, sono quelli che mi sono serviti per scrivere l’album. Mi sono serviti per maturare. Ho fatto singoli e mi sono mantenuto a galla ma è stato difficile. È successo di tutto, è stato un periodo di me*da ma dal letame nascono i fiori. Ho dovuto affrontare anche molte difficoltà che ho raccontato in questo disco. Ho iniziato a scriverlo 3 anni fa. C’è tanto vissuto, canzoni che raccontano qualcosa. Sentivo il bisogno di tornare”.

“In Italia si dà spazio a canzoni che sono dei trend ma che però hanno poi un peso in classifica. Il trend forte non è vincente per tutti. Io cerco di ragionare sul lungo termine, per un album non puoi fare quello che fanno gli altri ma devi avere una tua identità”.

“Il senso di questo album è racchiuso tutto nel titolo e nel logo, sono divertente tante volte e delle volte ho un sorriso colante come lo stile del logo. Un sorriso che ti cuci addosso per far sorridere gli altri. Ci sta il fatto che io possa sentirmi come un fiore di loto, che galleggia nonostante la pioggia e il vento. È molto difficile mettersi a nudo in una canzone, però l’ho fatto perchè mi sono detto che avrebbe potuto aiutare me e gli altri. Nel disco ci sono brani difficili rispetto a una hit. In questi anni ho avuto paura di scendere le consenso del pubblico, si cerca di uscire sempre nel momento più opportuno”.

In merito alla sua possibile carriera nel cinema, vista la sua esperienza come doppiatore e a store Shade dichiara: “Non mi va che mi prendano in un film solo per il nome, voglio prima studiare. Quando avrò tutti i mezzi per farlo al meglio allora potrei pensarci”.