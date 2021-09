Lutto nel mondo di Sex and the City. E’ morto Willie Garson, l’attore americano conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Stanford Blatch, amico del cuore di Carrie Bradshaw.

Willie Garson di Sex and the City è morto a 57 anni

E’ un giorno triste per i fan di Sex and the city, il telefilm cult degli anni ’90 che ha segnato un’epoca. All’età di 57 anni è morto Willie Garson, l’indimenticabile Stanford Blatch, amico di Carrie Bradshaw. A dare il triste annuncio è stato il figlio Nathen con un commovente post d’addio all’amato padre:

Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più divertente e intelligente che abbia mai conosciuto.

Al momento non è ancora stata comunicata la causa della morte dell’attore americano che per tutti è e resterà per sempre Stanford, il simpaticissimo amico di tante avventure e risate di Carrie Bradshaw.

Addio a Stanford Blatch di Sex and the City: il ricordo di Miranda

Willie Garson è e resterà per sempre il mitico Stanford di Sex and the city. Nella serie che tanto ha fatto sognare (e continua a farlo) milioni di persone, l’attore americano prestava il volto al simpatico agente di talento amico del cuore della protagonista Carrie Bradshaw. Insieme partecipavo ai parties alla moda, ma hanno anche condividono riflessioni molto profonde sulla vita e sull’amore.

Un successo straordinario quello della serie che è approdata anche al cinema con due film campioni di incasso “Sex and the City” e “Sex and the City 2“. Proprio in questo periodo l’attore era impegnato sul set della tanto attesa nuova serie dal titolo “And Just Like That” (è proprio così). A ricordarlo con grande amore sui social Cynthia Nixon, la Miranda Hobbes nella serie:

Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia e tradizioni dello spettacolo. Era un professionista consumato, sempre.