Il revival di Sex and the city è sempre più vicino. La serie cult con protagonista Sarah Jessica Parker nel ruolo di Carrie Bradshaw sta per tornare. Dopo la conferma ufficiale di qualche settimana fa, in queste ore l’attrice ha condiviso sui social una foto che, manco a dirlo, è diventata virale in tutto il mondo.

Sex and the city serie: Carrie, Miranda e Charlotte di nuovo insieme

Alert: le ragazze di Sex and the city stanno per tornare. La notizia di un reboot della serie cult degli anni ’90 è oramai realtà, ma in queste ore è stata Sarah Jessica Parker a regalare una grandissima emozione ai milioni di fan sparsi nel mondo pubblicando una foto in compagnia delle amiche di sempre Kristin Davis e Cynthia Nixon.

I personaggi di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes sono il cuore della nuova serie che sarà composta da dieci episodi. Un nuovo progetto che finalmente prende forma stando a vedere la foto condivisa dall’attrice in compagnia delle colleghe ed amiche. Il tutto accompagnato da una breve didascalia: “di nuovo insieme, alla lettura del nostro primo episodio“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SJP (@sarahjessicaparker)

Sex and the city, il revival della serie tv senza Samantha Jones

La grande assente di questa Reunion è Kim Cattrall, volto di Samantha Jones, che ha rifiutato il cachet stellare della serie HBO Max. Stando ad alcune indiscrezioni a sostituirla nella nuova serie sarà Sara Ramirez, attrice conosciuta dal grande pubblico per aver recitato nella serie Grey’s Anatomy. Attenzione però il suo personaggio sarà completamente rivisitato e non dovrebbe minimamente ricordare la mitica Samantha.

L’uscita di scena di Kim Cattrall è stato un duro colpo per i fan della serie, ma Casey Bloys, capo dei contenuti di HBO, ha commentato così la sua decisione: ”

Proprio come nella realtà, ci sono persone che entrano vi entrano e altre che ne escono. Le amicizie svaniscono e altre nuove nascono. Quindi, penso che abbia a che fare con le fasi, le fasi naturali della vita.

Nonostante l’addio di Kim Cattrall (Samantha Jones), Sarah Jessica Parker è felicissima di riportare sul piccolo schermo il personaggio di Carrie Bradshaw a cui è molto legata e che ha segnato la sua vita di attrice.

“Siamo noi, insieme agli amici e ai più nuovi membri del cast” – ha detto l’attrice parlando proprio del nuovo capitolo. Intanto dopo l’iniziale “no grazie”, anche Chris Noth alias Mr. Big ha deciso di parteciparvi, anche se al momento non è dato sapere in quale veste. Sicuramente nel reboot della serie ritroveremo John Corbett, l’attore che interpreta Aidan Show, l’altro grande amore della protagonista Carrie.

Confermate anche le presenze di: Willie Garson che presta il volto a Stanford Blatch, miglior amico gay della protagonista, Mario Cantone che interpreta Anthony Marentino e Evan Handler alias Harry Goldenblatt, marito di Charlotte. Infine sul set ci sarà anche David Eigenberg che interpreta Steve Brady, il marito di Miranda, anche se il suo ruolo dovrebbe essere ridimensionato a conferma che qualcosa tra loro potrebbe essere finito.

Non resta che attendere ulteriori dettagli su And Just Like That, il reboot di Sex and the city che si preannuncia la serie più attesa del prossimo anno!